廣越Q1營收年增16％　明起實施庫藏股買回1500張

▲廣越董事長吳朝筆。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

羽絨衣代工廠廣越（4438）今（9）日公告3月營收，董事會也決議啟動庫藏股買回計畫，明日起自6／9買回普通股1500張；董事長吳朝筆也強調，公司分散產地佈局，受到川普關稅政策影響有限。

廣越3月合併營收為9.15 億元，年增19.53% ；累計今年Q1合併營收為27.57 億元，年增16.57% ，目前訂單能見度已達Q3。

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董事會決議啟動庫藏股買回計畫，自114年4月10日至114年6月9日，預計以每股78元至120元買回公司普通股股票1,500,000 股，以維護公司信用、強化股東權益並提升市場信心。

董事長吳朝筆表示，面對美國近期調升越南、孟加拉、柬埔寨等地進口關稅，全球服飾供應鏈正經歷新一輪調整，然而在高端機能服飾領域，目前尚無具備規模、技術與成本優勢的全面免稅替代產地，公司的多產地配置策略因此更顯關鍵，目前於越南、羅馬尼亞、約旦及中國設有產線，具備彈性調度與風險分散能力。

吳朝筆指出，越南政府已積極與美國談判中；中國廠區則全部以內銷為主，受美關稅影響有限；而約旦產線在新政策下僅擬課稅 20%，在課稅產地中具備相對成本優勢，凸顯廣越全球佈局的競爭力。

吳朝筆強調，既有訂單均依原定進度穩定出貨，公司持續密切關注政策動態與市場變化，將適時調整策略，審慎樂觀看待 2025 年營運表現。