關稅政策暫緩90天！財經網美稱「川普是渣男」：PUA全世界不手軟

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

川普突然宣布暫緩對等關稅90天，並把稅率降至10%之際，對中國稅率增至125%，財經網美胡采蘋表示，「一覺醒來豬羊變色」，昨天辦公室氣氛還很低迷，沒想到今天立刻變了，笑喊這是一場「兩個70歲男人的火爆對決」，直呼渣男就是最好的談判專家，「一次PUA全世界不手軟」。

財經網美胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，川普關稅政策急轉彎，暫緩75國對等關稅實施90天，並對中國關稅增加至125％，即日起適用，「兩個70歲男人的火爆對決何時才是終點，將是後續追劇重點」。

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胡采蘋指出，昨天中午辦公室裡氣氛沉重，大家心情都很不好，她還請大家吃最愛的川菜餐廳，試圖安慰低迷情緒，「我還說我們可以一起度過困難、彼此照顧，也是很好的事情」。她笑喊，川普這種操作如同渣男，「一次PUA全世界不手軟，這種事情誰做得出來啊！由此可證，渣男就是最好的談判專家」。

川普於台灣時間今（10）日凌晨再度宣布，將授權一向為期90天的「暫停措施」，期間大幅降低互惠關稅至10%，並立即生效，且適用對象為與美國針對關稅進行協商、為對美國採取任何形式報復的75個國家，只有中國的對等關稅被提升至125%。