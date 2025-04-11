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關稅大刀的威力遠超過預期　穩紮穩打、保守選股法則

圖／先探投資週刊 提供

關稅大刀的威力遠超過預期，造成台股清明節連假後一度補跌超過十五％，但隨著股價下修，相對殖利率就變高了，殖利率超過7％以上個股相對抗跌，包括金融、半導體通路等，若行情反彈，股價會有正面反應。

圖／先探投資週刊提供　文／方亞申

近期美國對台提高關稅至三二％，較韓國的二六％、日本的二四％高出一截；傳出台灣代表赴美溝通，進口關稅從零開始談。以去年台灣對美貿易順差六五四億美元、美國輸台五五○億美元，兩相互抵，多買一些武器，台灣對美順差將大為減少，期盼能以此調降台灣輸美關稅。最好情況是如此，否則以台灣輸美金額第一名是ＡＩ伺服器、第二名是電子品牌，再來是暫時不課稅的半導體。除半導體外，其實台灣輸美產品毛利率都不高，一旦被課徵三二％關稅，台廠利潤將大為減少。

資金向內需產業靠攏

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去年台灣因為半導體以及ＡＩ伺服器大好，使得總體稅前獲利超過四．八兆元，也令大多數公司今年第一季董事會決議配息都相當不錯，且經過股價下跌，預估殖利率超過五％將近兩百家，擁有七至十％殖利率公司還不少。當然短時間內，市場資金向內需產業如食品、餐飲、公共事業、電信股靠近，包括統一、統一超、全家、大成、寶雅、王品、豆府、瓦城、大台北瓦斯、中華電、台灣大等，包括餐飲相關公司殖利率較高，例如豆府今年配息十四元，以股價二一三元計算，殖利率高達六．五％，屬股市中高水準；王品去年ＥＰＳ十五．六六元，幾乎全面配發，配息十四．五九二元，殖利率達六．九五％。較低一級的瓦城去年ＥＰＳ九．○一元，配息九元，也幾乎全面配發，殖利率四．九％。新生三商餐飲ＥＰＳ四．一元、配息三．八元，殖利率六．八％，幾乎都是高殖利率股。

食品業大亨統一，去年ＥＰＳ三．六四元，配息三元，連續三年配息三元；統一超則連續六年配息九元，若持股六年，成本降至二百元，以去年ＥＰＳ十一．一元計算，若以長線持有，目前本益比不到二○倍，對幾乎霸占超商通路的公司而言，算是偏低。統一超及統一都屬投資股，這類股幾乎不受外在景氣影響。

電信股在各國大都是法人長投對象，尤其是中華電，去年ＥＰＳ僅四．八元，配發五元，殖利率四％，是法人鍾愛標的。此外，有線電視系統商大豐電，近三年ＥＰＳ分別是三．四八元、三．五二元及三．五九元，獲利平均，且已連續六年配息三元現金，今年則配息三．二元，若持有六年，累計配息十八．二元，也就是成本降至三二．六元，相對近幾年ＥＰＳ三．五元左右，ＰＥ不到十倍，具有長線投資價值，有固定資金會承接這類股票。好樂迪除了二一年配息○．五元外，其他七年合計配息三一．二元，若以八年持有參與配息，目前成本將降至四三元，相對近三年ＥＰＳ六．六五元，ＰＥ僅六．四六倍。

線纜股獲利上升、配息就多

至於今年普遍高殖利率的電線電纜股，包括億泰、大同、宏泰等。主要是台電實施電網改善，各家公司都有機會取得標案，億泰去年ＥＰＳ二．○四元，是近八年最高，去年及今年配發○．三七元現金及一．八元現金，顯見獲利上升、配息就多。

至於換人當家的大同，去年包括賣地及遇到變壓器景氣，ＥＰＳ六．四六元，宣布配息二．九五元，殖利率達八．六五％，股價在三五元以下、每股淨值三○．四四元，可攻可守。而宏泰因有業外收益，去年ＥＰＳ二．三八元，是近三年最高，股價低於二九元、配息二．一元，殖利率七．二七％，每股淨值二四．○四元，與億泰、大同一樣，低檔有限。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2347期精彩當期內文轉載》

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