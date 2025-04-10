大立光林恩平：Q2動能逐月下降　關稅並未有直接衝擊

▲大立光董事長林恩平。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

光學鏡頭大廠大立光（3008）今日舉行法說會，大立光第一季營收145.79億元，毛利率54.63%，季減4.45個百分點，年增5.48個百分點，稅後純益為64.43億元，季減25.74%，年增5.44%，每股純益爲 48.28元。

大立光執行長林恩平針對未來展望表示，第二季為傳統淡季，4月動能將低於3月，5月又會比4月差。

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針對外界最關心的關稅議題，林恩平說，因爲大立光並沒有直接對美國出貨，目前關稅並未造成直接影響，也還沒觀察到客戶提前拉貨情況。至於產能外移可能性，林恩平則說，雖有有客戶洽談可能性，但海外生產成本較高，因此如果客戶願意幫忙吸收部分成本，才有可能。

展望未來展望，林恩平說，今年第三季有望迎來新專案開出，帶動手機鏡頭升級，但第二季營運上，還是要看客戶拉貨組合，雖然部分客戶已推出新機種，但現在出貨量還不大，公司將依照客戶預估來提前生產，藉此拉高產能利用率，用來支撐毛利表現。

至於外界關注大立光在車用鏡頭部分進度，林恩平說，雖然有持續出貨，也接到新車廠的專案，但出貨量還沒有明顯放大。

外界也關注大立光是否會執行庫藏股，林恩平則說，會再考慮。