亞泥3月營收月增56％　台泥Q1成長36％

▲台泥。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
水泥雙雄公告3月營收，台泥（1101）單月合併營收月增近5成、Q1合併營收年增36％；亞泥（1102）單月合併營收月增56％、Q1合併營收成長0.6％。
台泥3月合併營收為136.35億元，月增49.46%、年減0.1％；累計Q1合併營收為350億元，年增36.15%。主要來自土耳其OYAK Cement與葡萄牙Cimpor低碳水泥事業，兩家公司今年Q1合計貢獻營收141億元，占整體營收約4成，顯示歐洲布局及低碳產品需求持續擴大。
中國市場方面，隨著區域價格調整與需求回升，台泥3月中國水泥銷量成長、營收月增95.9%、年增20.1%；累計Q1中國區域營收年增2.9%，反映市場回穩跡象。
非水泥事業方面，台泥子公司達和航運因水泥船及散裝船運量同步提升，3月與Q1營收較去年同期均呈倍數成長，為台泥多元營運帶來額外動能。
亞泥3月合併營收為65.33億元，月增56.1％、年增1.93％；累計今年Q1合併營收為165.95億元，年增0.6%。在台控和中控兩大雙引擎帶動下，公司整體營運動能強勁。
在台灣市場方面，亞泥穩健拓展本業之餘，亞東預拌混凝土銷售穩步提升，德勤亞投的投資效益挹注營收表現，3月台控營收較上月明顯成長，顯見本業基礎穩固，搭配多元事業發揮綜效，有效推動整體營運動能和獲利結構穩定。
中國市場部分，3月水泥價格走揚、銷量同步擴張，實現價量雙成長，反映市場需求逐步回溫，也證明公司營運策略奏效，成功掌握區域復甦契機。
面對國際經濟波動與產業循環，亞泥表示，仍會堅守本業核心，穩紮穩打，同時加速推動低碳轉型、聚焦投資具潛力與前瞻性的事業體，展現跨域經營能力，將持續以穩健腳步、掌握趨勢脈動，厚植企業永續競爭力。
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