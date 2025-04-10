今年電腦展五大科技巨擘齊聚　探討AI未來發展

▲2024 COMPUTEX Keynote現場盛況。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX 2025，其中全球關注的COMPUTEX Keynote主題演講將於5月19日(展前一日)至5月20日隆重登場，邀請NVIDIA、高通(Qualcomm)、鴻海科技集團(Foxconn)、聯發科技(MediaTek)、恩智浦(NXP)等全球最具影響力的科技領袖，分享最新技術突破與產業趨勢。COMPUTEX Keynote現已開放報名，外貿協會歡迎全球業者立即上網登記。

今年COMPUTEX Keynote重量級講者包含：

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NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳：聚焦AI與加速運算技術的最新進展與突破。

高通總裁暨執行長Cristiano Amon：分享AI如何徹底改變裝置體驗與對於生態系的願景，持續將高通事業版圖拓展至汽車、運算、擴增實境等產業。

鴻海科技集團董事長劉揚偉：分享，推動集團轉型的三大智慧平台(智慧製造、智慧電動車、智慧城市)願景，以及機器人在未來工廠中所扮演的角色。

聯發科技副董事長暨執行長蔡力行博士：將深入探討AI、6G、邊緣運算、雲端運算在數位轉型所扮演的角色，以及聯發科技如何透過高效能、高能效晶片形塑智慧裝置的未來。

恩智浦半導體執行副總裁Jens Hinrichsen：將深入探索 AI 的這一重要轉變-從雲端 AI 到邊緣分散式智慧的真正自主未來。

另今年COMPUTEX Forum將於5月21日在南港展覽館 2館7樓盛大登場，聚焦AI應用領域的最新發展，內容豐富精彩可期。

上午場主題「AI 機器人與邊緣運算應用」邀請來自NVIDIA、Google DeepMind、Texas Instruments、Advantech等指標企業專家，深入剖析AI與機器人應用如何開啟全新商機與產業轉型。

下午場主題聚焦生成式AI導入實務應用的經驗，以及節能高效的資料中心建置策略，分別為：

下午場1 :「生成式 AI 再進化」，邀請Arm、Intel、Adobe、Cadence等科技領導品牌，分享生成式 AI 技術的創新應用與實務經驗。

下午場2 :「AI 資料中心解決方案」，邀請bp Castrol、Infineon、Seagate、Schneider Electric、Compal等國際大廠，共同探討如何打造高效能、低功耗的資料中心架構。

COMPUTEX Forum以前瞻多元的觀點，引領全球產業深入了解 AI 生態系的關鍵趨勢，4月16日起歡迎各界業者踴躍購票參與：COMPUTEX Forum。

COMPUTEX 2025作為全球領先的AIoT及新創產業展覽，將於今年5月20日至5月23日在台北南港展覽館1館及2館盛大舉行。