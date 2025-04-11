股價跌「會賣or加碼？」　網指出1關鍵：有砍的理由嗎

▲股價下跌時，會加碼還是賣出？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對存股族來說，股價下跌可能就是加碼的好時機。近日就有網友發文表示，前幾天股價下跌，讓他心情受到影響，不過畢竟他會長期投資，所以還是沒有賣，不知道存股族的大家現在都是怎麼操作呢？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「存股族該砍股票嗎」為標題發文，提到他從2023年，開始買006208、00757、VOO，投入金額約百萬元。這周股價下跌時，他的心情難免受到影響，而身邊也真的有人賣出停損，不過他坦言，這些畢竟是要長期投資的，加上他投入的是閒錢，所以應該不會砍掉。

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接著原PO也說，他目前是採取定期定額的投資方式，但之後可能會改採定期不定額，增加自己投入的金額。與此同時他也好奇，存股族的大家現在都怎麼操作呢？

▲不少存股族都是決定加碼。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文曝光後，底下網友多認為，如果是長期投資、存股，其實沒必要賣，「既然是存股，有砍的理由嗎？存股不就是等要用錢再賣掉」、「都叫存股了砍幹嘛？存股這時候才更應該加碼」、「存股不就是愈跌愈加倍買」、「都存股了還考慮砍掉重練？少買一點而已」、「完全沒想過賣掉，這幾天瘋狂買，都是存股，不怎麼在意那些數字」。

還有網友表示，「繼續放著，這陣子就採取觀望的態度，我也賠了很多，但我覺得只要不是借來的都好說，畢竟錢可以再賺。現有現金繼續持有切莫投入，等待危機解除之時，再行即可」、「我是需要用錢所以砍了，你也可以先賣掉觀望行情」。

◎免責聲明：本文非任何投資建議與參考，投資人應獨立判斷、自負盈虧。