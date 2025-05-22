開心出遊玩之前做好這些準備　人在國外也能安心輕鬆掌握錢錢大小事

▲出國旅遊時，選擇合適的信用卡並能即時掌握消費資訊，可以讓消費更安心。（圖／取自國泰世華官網）

財經中心／綜合報導

出國旅遊幾乎已是近年人人必安排的事情，除了準備機票行程、規劃住宿餐廳之外，還有什麼是也需要預備好的呢？現代人出門可能會忘記帶錢包，但絕不會忘記帶手機，一機在手就能處理大小事，手機不只是錢包，更像隨身大管家，透過它便可以掌管生活大小事。而越方便的使用也需要有更安全防護，才能省心地事半功倍。

詐騙手法日新月異，往往一個小疏忽也能造成巨大損失。相信不少人無論在國內外都有曾經在公共場所使用免費Wi-Fi熱點的經驗，逛逛社群、登入信箱，但殊不知一不小心帳號密碼全被看光光，倘若是被冒用金融App帳號密碼，那後果更是不堪設想。為防範冒用的情況，國泰世華CUBE App有一項「登入兩步驟驗證」機制，就如同Google雙重驗證，在開啟設定狀況下，當有陌生裝置試圖登入時系統便會啟動第二道OTP驗證才能登入，加強身分確認，為帳戶多設一道防線，即便人在國外也不用驚慌。

國泰世華CUBE App有多面向安全機制，包含登入安全、交易安全、個資安全、系統安全，從帳戶管理到消費用卡全面把關，無論身在國內還是國外，都能隨時掌握帳戶動態，轉帳、繳費、投資理財都能安心進行操作。舉例來說，不少人出國旅遊時，才突然想到忘了付房租或需要繳費，只要有事先在CUBE App啟用FIDO交易驗證，就能透過臉部或指紋辨識驗證即時轉帳，操作直覺迅速。即使跨時區、跨地域，重要金流也不受影響，讓人在外地也能從容應對突發需求。

▲跟著步驟輕鬆完成交易驗證設定，不只保障帳戶安全，還能讓金融操作隨時隨地放心進行。交易多一道防線，日常更有底氣。（圖／翻攝自國泰世華官網）

而也有不少人在國外發生一時找不到或丟失卡片的經驗，但若使用CUBE App，即可透過“卡片安全鎖”功能限制卡片消費，不需撥打長途電話給客服，靠自己就能快速阻擋後續風險。此外，也別忘記開啟銀行App的推播或是綁定官方LINE帳號，如此便能掌握帳戶異動與即時消費資訊，避免異常消費的發生。

這些看似簡單的設定，能在關鍵時刻發揮大作用，守護財產安全。旅遊要開心玩，更不能鬆懈數位防線，別等問題發生才後悔沒有未雨綢繆，數位金融服務不僅提供便利，更能帶來安心防護，讓每一次出遊都安心。

本文係由國泰世華銀行邀約