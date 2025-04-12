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美國債殖利率創逾20年最大周漲幅　成美經濟新風暴中心

▲▼全球經濟數據強勁、推高股市，美國股市早盤走高，道瓊工業指數收盤首破25000點，在23個交易日就從24000點長至25000點，那斯達克指數也破7000收盤。（圖／路透）

▲美國債市如股市般波動加劇，恐成美經濟新一輪風暴中心 。（圖／路透）

記者巫彩蓮／綜合報導

美國總統川普關稅戰引發美國債市拋售導致10年期美國國債收益率創逾20年來最大單周漲幅，投資者繼續撤出美國資產。

根據《彭博》報導，10 年期美國國債殖利率在過去5天飆升0.5個百分點至4.49%，如此漲幅可能會推高整體借貸成本，進而對美國經濟造成新一輪打擊。這一走勢也讓人質疑美債作為全球「避風港」的地位，但在本周大部分時間裡，美國債市同股市一起下跌，令投資者紛紛轉向瑞郎、黃金和日圓等其他避險資產。

作為抵押貸款和企業貸款成本基準的10年期國債收益率在周五再度攀升6個基點（0.06個百分點），創下2001年911恐怖攻擊市場巨震以來的最大單周漲幅。

瑞銀集團首席策略師Bhanu Baweja表示，「這太可怕了！我們正在重新定義全球無風險利率」，「如果把波動性計入全球無風險利率，那將顛覆所有市場」。

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過去一周，川普反覆無常的關稅舉措這不僅削弱了人們對經濟的信心，也損害了美國政策的方向和美國的國際地位。

報導稱，人們普遍猜測中國在貿易戰對美債倒貨，這將繼續對利率和美國政府的債務造成上行壓力，而高槓桿的basis trade大規模平倉去槓桿，也大幅推升了債市的波動。

Charles Schwab首席固定收益策略師 Kathy Jones表示，市場面臨的問題是對美國政策失去信心，關稅政策的突然變化導致槓桿交易失敗，並讓買家退場觀望。

美國國債價格下跌的同時，美元也大幅貶值，顯示海外投資者正在撤出美國。

關鍵字： 美國國債投資經濟波動

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