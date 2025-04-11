關稅風險仍箭在弦上　2025「台灣數位貿易博覽會」帶應對市場挑戰

▲2025台灣數位貿易博覽會海報。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導



美國總統川普9日宣布，對未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，國際貿易局勢雖暫時緩和，但不代表無虞，企業更應把握這段黃金調整期，加速數位轉型、強化營運體質，才能從容應對下一波挑戰。台北市進出口商業同業公會(IEAT)長期關注國際貿易市場脈動，於4月23日至24日主辦2025《台灣數位貿易博覽會》，聚焦數位轉型及跨境電商兩大領域，協助企業超前部署、提升韌性！

兩天展會集結50家數位轉型服務商、30場實戰講座、超過40位菁英業師，針對關稅挑戰與貿易業數位化痛點，提供完整趨勢剖析與即戰力對策，打造一站式數位貿易解決方案。名額有限，立即免費報名

活動三大亮點搶先看：

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（一）展區主題超完整：打造市場開發、數位行銷、經營管理、跨境電商供應鏈夥伴四大專區，提供跨國電商平台、AI應用、社群推廣、SEO、智能客服、數據分析、金物流、合規、和代運營等解決方案，讓企業一站看足數位貿易轉型資源。

（二）國際巨頭齊聚最具代表性：亞馬遜全球開店、阿里巴巴國際站、Walmart、Shopify、Newegg、台灣微軟、Google、eBay等重磅企業到場分享趨勢與資源。

（三）實戰議題一網打盡：安排超過30場精采講座，聚焦關稅因應對策、數位貿易科技、AI應用、金物流優化、數據分析、等主題，全面強化企業數位競爭力。

講座鎖定「跨境市場」、「數位行銷」、「數位科技」三大趨勢議題，邀請產業重量級專家現身說法：

跨境市場主題：亞馬遜全球開店總經理謝孜希、阿里巴巴國際站資深業務協理陳慧君、水巷茶弄-開富食品國際業務經理李居舉等，剖析AI如何幫助貿易企業拓展市場、建立品牌曝光跟出海。

數位行銷主題：拍拍圈創辦人郭家齊、群利科技創辦人王聖愍、Shopify資深經理 Felix、艾斯星媒體CEO 彭蔚綸等大咖講師，揭密品牌成功行銷秘訣、透過社群媒體打進新興市場策略。

數位科技主題：台塑網科技副處長黃振益、Google 雲端解決方案架構師、台灣微軟資深經銷業務經理譚中慧等，將帶來AI智慧應用的最新趨勢，助企業優化營運流程、節省人力、強化競爭力！

把握調整期，超前部署！全球市場如同一場頂級賽事，面對關稅挑戰、供應鏈重組、成本飆升、訂單波動等變數，數位轉型已成企業的必修戰略，以即時掌握市場趨勢、調整營運佈局！《台灣數位貿易博覽會》為貿易業者提供一站式數位轉型資源與合作機會，全方位剖析數位貿易痛點。不論是物流與關稅壓力、AI與數據應用落地，或是行銷內容、平台整合挑戰，現場提供最實用的解決方案與策略分享，幫助企業以精準戰術ALL IN全球市場，打造「TradeTech 2.0」時代的致勝公式！活動詳情：