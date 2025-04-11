關稅恐衝擊本土農畜　大成喊「肉品溯源要清楚」

▲大成集團董事長韓家宇（左）、總經理韓芳豪（右） 。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

大成（1210）今（11）日舉行法說會，董事長韓家宇指出，今年將持續深耕台灣，土雞加工廠、白肉雞分切廠、生技廠等陸續投產，預計總共可貢獻年營收36.5億元；美國、印尼、越南、中國市場也都有擴建計畫，全年營運看旺。針對川普關稅政策，總經理韓芳豪表示，目前影響仍待觀察，但政府要能站穩腳步，讓消費者知道肉從哪裡來。

大成2024全年合併營收為1027.5億，歸屬母公司稅後淨利為35.3億元，EPS 為4.21元，3者皆為歷年次高。今年3月合併營收為87.7億元，年增2.13％；累計今年Q1合併營收為255.42億元，年增0.94％。

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針對關稅議題，總經理韓芳豪表示，美國跟中國關稅超過100％，但大成在美中都是做內需市場，唯一出口的是到日本，目前沒有受到美國關稅影響，北美市場去年已投資，剛好避開關稅戰。

韓芳豪指出，美國的雞肉、豬肉都是銷往全世界，但其實出口量沒有增加，川普關稅對台灣雞肉的影響還要再觀察，不敢下定論，但不管雞肉或豬肉進到台灣，消費者都有知的權利，必須讓消費者知道溯源，政府要能站穩腳步，讓消費者知道肉從哪裡來。

針對營運展望，董事長韓家宇表示，今年在台灣市場陸續投產，土雞加工廠預計今年8月投產，提供熟食土雞加工品，預計創造年營收4.5億元；全能生技新廠也將於今年10月完工投產，生產發酵產品、酸化劑、乳酸菌及組合產品，預計年營收15億元；同時，新建柳營白肉雞分切廠預計年營收12億元、萬能生醫二廠（生產動物疫苗）預計年營收5億元，寵物食品廠與昭成蛋品深加工廠正在規劃中。

韓家宇指出，國際市場方面，美國市場對於亞洲食品需求大幅增加，去年收購Amy Food食品加工廠，今年並有擴建計畫。另因應日本及歐美市場對熟蝦產品的需求增加，大成已在印尼擴建水產加工廠；越南也擴建豬場；中國也計畫擴建食品加工廠。

為追求永續發展，大成持續推動循環經濟，現已完成2023年中英文版永續報告書，並通過KPMG認證，完成海內外各廠域碳盤查，並完整揭露類別一、類別二溫室氣體盤查結果。推行ISO-45001-職業安全衛生管理系統。推行ISO-14001-環境管理系統。並且建置太陽能發電，已達22.5MW，約可貢獻5萬人全年用電需求。