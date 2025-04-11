基隆港老舊碼頭換新貌　西33、東19碼頭6月起改建工程陸續啟動

記者張佩芬／台北報導

基隆港西33碼頭及東19碼頭改建工程已於114年3月決標，並將於同年6月陸續啟動，增益碼頭安全兼顧營運需求，讓老舊碼頭恢復新風貌！

台灣港務公司基隆分公司每年固定對港區構造物進行例行性巡檢，以確認各項設施安全性，並於109年起新增「基隆港既有碼頭結構安全分析及補強評估」業務，將基隆港56座碼頭依設計及使用年限分類，每年定期檢測評估數座碼頭以確認各碼頭使用安全性，並依據港務公司訂定之「各項設施之巡查、檢測及維護權責作業要點」，各碼頭每5年至少定期檢測1次(不含災害後特別檢查)，新建碼頭亦同樣於建成使用後5年內進行至少1次定期檢測，以確保碼頭使用安全。

基隆港務分公司於110年針對較具風險且使用年限超過45年的西33碼頭(54年落成之重力式碼頭)及基隆港東19碼頭(66年落成之棧橋式碼頭)辦理結構安全評估後，有局部受損及耐震能力不足風險，綜合各項因素考量建議予以改建。

西33碼頭及東19碼頭原為RC樁棧橋式碼頭，規劃改建為鋼管樁棧橋式碼頭，其中西33碼頭水深維持-11.5米，東19碼頭水深自-9米改為-10米，並延長該兩座碼頭之船席靠泊長度(西33碼頭可達150米，東19碼頭可達210米)，預計可達成「增加港區靜穩度」、「增加船席調度營運」及「船舶航線使用」等效益。

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基隆港近年來計畫性逐步辦理老舊碼頭改建工程，分別完成西27、西6碼頭改建工程(109年)、東16碼頭整修工程(110年)，目前正進行東5碼頭改建，西33、東19碼頭改建工程亦將於今年6月陸續啟動，基隆分公司於開工前1個月會和三大公會並與廠商說明工程期間、範圍及配套措施等資訊，以兼顧工程與營運併行；該工程除了考量碼頭安全外，亦可增益碼頭使用功能及營運效益。基隆分公司持續優化基隆港碼頭設施，煥新碼頭風貌，打造安全舒適的港區環境。