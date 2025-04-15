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關稅股災、國安危機　你能接受無息美債百年贖回？

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文．洪寶山

川普上任後的施政重點就在降債務與赤字，這點筆者已經提到多次，主要是川普第一任的赤字約五兆美元，經手拜登後增加到七兆多美元，川普不想認帳，所以想法子降債務與赤字，才會注重美債市場，而不是股市。於是現任經濟顧問委員會主席斯蒂芬．米蘭撰寫一份《重塑全球貿易體系》報告，要求美國的「盟友」將手中所持的短期美債置換為一百年期零息債券，而且這種債券不可交易。再一次想到季辛吉的名言：「當美國的敵人是危險的，當美國的盟友是致命的。」

你能接受無息美債百年贖回？

無息借錢給美國一百年是什麼概念？假設通膨率固定為2%，則一百年到期後贖回，實際購買力扣掉通膨率後，剩下138096.4美元，即約13.8%；如果通膨因關稅戰而居高不下，假設通膨率固定為3%，一百年到期後贖回，實際購買力扣掉通膨率後，剩下52032.32美元，即約5.2%。好可怕，這不是賴帳，什麼才是賴帳!?美國會說：「100萬美元還是100萬美元，有借有還，再借不難。」媽媽說的都是對的：「裝窮，有錢也別借人，尤其是親戚；借了，就別想拿回來。」

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台灣事實查核中心在今年1月17日發布編號3438報告指出：「美國財政部與日本央行均未發布網傳『美債違約』、『拒付』等消息。經濟專家指出，美國國債到期都會依法支付，因為若違約將嚴重衝擊全球金融市場並削弱美元信用。」

現在看這條「假」訊息，真是感慨萬千，誰說千金難買早知道。早知道又能如何呢？現在只能補救，川普對台灣施加32%關稅，賴總統提五大策略，包含透過談判爭取改善對等關稅、提出產業支持計畫、推動產業升級、推動「Taiwan+1」、開啟產業傾聽之旅。

為了老大債信 小弟必須力挺

海湖莊園協議的作法檯面上的確是可以避免美債被降評，但這種借錢不付利息，而且一借就是百年，實際上大家都心裡明亮著，美債違約了。歷史上美債的降評或擔心違約曾多次引發金融市場的動盪，例如2011年債務上限危機：標準普爾首次將美國信用評級從AAA降至AA+，股市恐慌性拋售，道瓊指數累積下跌超過2000點，黃金價格突破1900美元的歷史新高。

2013年債務違約風險再度升高，美國國會未能在10月中之前提高債務上限，導致美國政府部分停擺十六天，投資人憂慮美國可能發生技術性違約。信用評級公司惠譽曾考慮下調美國信用評級，但未實行。美國股市短期內波動劇烈，但由於最終達成協議，市場很快回穩。2023年美國國會延遲提高債務上限，導致市場對技術性違約的擔憂。金融市場波動加劇，美元走弱，債券市場價格下跌。

關稅協商綁定百年無息美債？

這次關稅戰已經有五十多國積極跟美國協商，最終不知道有多少國家會買百年無息美債。截至2025年二月底，台灣的外匯存底金額約為5775.84億美元，其中約92%投資於美國政府債券，不知道繼台積電赴美、英特爾合資案、聯電與格芯合併案、川普關稅32%之後，零息百年美債會不會是下一個意外「驚喜」？

美國覺得自己被占便宜，是全球自由貿易的受害者(美國自己提倡的)，美國白宮經濟顧問委員會主席米倫美東4月7日提出五種方式協助美方分擔責任，其中直接捐款給美國財政部間接證實了盟友手中的短債換百年債的傳言。

新國安危機牽扯美中兩大霸權

另外「要打開市場，停止不公平、有傷害性的貿易行為，且向美國購買更多產品」，這段話跟大英帝國使者見乾隆時說的話意思一樣，乾隆拒絕，道光就爆發鴉片戰爭了。所以台灣的國安危機是，不是打共匪，就是打美帝，兩者都不饒過台灣。

台灣能仿效瑞士成為中立國嗎？中國當然不同意，美國少了製造兩岸緊張局勢的提款機，也不會同意，所以如果台灣真的朝打獨立戰爭做準備，那麼台灣需要打兩場獨立戰爭，一個是政治主權，另一個是經濟主權。

有人說美國這麼需要台灣，又有臺灣關係法，何不將台灣納入美國第52州？美國面對核武大國都是一樣的態度，如果真敢搶台灣，1979年跟中華人民共和國建交時，就不用將駐台的美軍撤離，就是怕直接跟核武國在軍事對幹，這點從美軍不踏入烏克蘭可驗證。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

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