台股本周暴跌　上市公司總市值蒸發「5兆6668億元」！

▲台灣股市經歷了劇烈震盪。（圖／記者湯興漢攝）



記者曾羿翔／綜合報導



本週台灣股市經歷了劇烈震盪，主要受到美國對等關稅政策的影響。根據台灣證券交易所的統計，週五集中市場指數收在19528.77點，全週下跌1769.45點，跌幅約8.31%。全體上市公司總市值縮減至新台幣62兆8221億元，較上週大減5兆6668億元。

在產業別指數方面，本週全面下跌。其中，內需型的貿易百貨類指數下跌3.28%，跌幅最小；運動休閒類指數下跌17%，跌幅最大。其他未含金融類指數下跌1549.32點，跌幅約8.41%；未含電子類指數下跌1694.65點，跌幅約8.9%；未含金融電子類指數下跌1373.86點，跌幅約9.69%。

本週全體上市股票的成交金額為1兆7076億元，股票成交量週轉率為2.73%。成交金額前3名的產業分別為半導體類，成交金額達5754.82億元，占全體上市股票交易金額的33.7%；其他電子類成交金額為1725.41億元，占比10.1%；電腦及週邊設備類成交金額為1688.47億元，占比9.89%。

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自今年初開盤以來，台股已經歷62個交易日，集中市場總成交金額為22兆4898億元，市場日平均成交金額為3627.39億元；股票成交量週轉率為25.25%，股票日平均成交量週轉率為0.41%。