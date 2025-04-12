ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機

▲▼ 半導體晶片 。（示意圖／路透）

▲ 半導體晶片、示意圖 。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

中國半導體行業協會昨（11）日發布「緊急通知」，確認積體電路產品「原產地」認定規則將以「晶圓流片（Tape-out）工廠所在地」為準，此規定一出震撼全球半導體供應鏈，專家分析，此舉反有利台廠迎來轉單效應。

根據《Tom's Hardware》報導，新規定將嚴重損害了英特爾、格羅方德、德州儀器和在美國生產晶片的晶片設計商，但此規定免除了AMD、NVIDIA、高通、英特爾和其他將晶圓製造外包給台灣公司的晶片製造商的產品，這些產品將免遭受懲罰性關稅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也就是說，若未來美系業者要以低稅率輸入中國，勢必要轉投台積電、聯電、世界先進等業者，台廠享有獲得潛在新客戶的助益。

報導稱，中國此一措施允許晶片製造商將其產品運往中國，而不受任何限制或懲罰性關稅，這可以確保中國的工廠持續接單生產；但另一方面，懲罰了在美國生產積體電路的美國晶片製造商和晶片設計商，其中包括將業務外包給位於紐約的格羅方德 Fab 8 公司以及在美國德克薩斯州生產晶片的德州儀器。

半導體業者分析，這項新規對美系IDM大廠來說，德州儀器將首當其衝，儘管該公司在中國成都設有一體化製造基地，但主要產能仍集中在美國本土，而第二大的類比IC業者ADI，其晶圓代工廠也坐落於美國境內。


 

關鍵字： 半導體中國台灣貿易戰晶片

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【叫牠躺好！】黃狗「腳饋歐告」翻肚睡死　受害汪無奈臉向媽控訴

推薦閱讀

台股急跌3千點清洗融資浮額　外資法人：短線台股破底機率不高

台股急跌3千點清洗融資浮額　外資法人：短線台股破底機率不高

本週受到川普關稅震撼彈影響，台股大跌-1769.45點，週線跌幅-8.31%，平均日均量4139.4億元，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，本週台股在關稅衝擊之下，同時出現史上最大跌點與漲點，而這波急跌近3千點的過程有成交量放量，籌碼面逐漸趨穩，且國安基金緊急進場也有利於市場情緒安定，預期短線再破底機率不高。

2025-04-12 06:05
抽中賺2.1萬！3檔抽籤股下周起申購　立誠價差最大

抽中賺2.1萬！3檔抽籤股下周起申購　立誠價差最大

台股下周有3檔抽籤股，包括陶瓷電路板廠立誠（6597）、知名連鎖火鍋店築間（7723）與台灣最大的動物藥廠永鴻生技（6936），其中抽中立誠每張潛在獲利可賺2.1萬。

2025-04-12 14:29
陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機

陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機

中國半導體行業協會昨（11）日發布「緊急通知」，確認積體電路產品「原產地」認定規則將以「晶圓流片（Tape-out）工廠所在地」為準，此規定一出震撼全球半導體供應鏈，專家分析，此舉反有利台廠迎來轉單效應。

2025-04-12 13:54
貝萊德CEO：金融從業49年　川普關稅措施遠超我的想像

貝萊德CEO：金融從業49年　川普關稅措施遠超我的想像

貝萊德 （BlackRock）執行長 Larry Fink 表示，川普上周宣布的對等關稅覆蓋對象之廣令他始料未及。該關稅計畫針對一眾國家，包括美國的主要貿易夥伴在內。

2025-04-12 11:44
美國債殖利率創逾20年最大周漲幅　成美經濟新風暴中心

美國債殖利率創逾20年最大周漲幅　成美經濟新風暴中心

美國總統川普關稅戰引發美國債市拋售導致10年期美國國債收益率創逾20年來最大單周漲幅，投資者繼續撤出美國資產。

2025-04-12 10:49
聯發科MDDC 2025與夥伴加速Agentic AI普及化　天璣9400+ 5G旗艦亮相

聯發科MDDC 2025與夥伴加速Agentic AI普及化　天璣9400+ 5G旗艦亮相

聯發科技（2454）於深圳舉辦天璣開發者大會（MDDC 2025），聚焦AI技術和產業變革趨勢，探討Agentic AI應用體驗和技術發展新商機，並分享天璣開發工具集（Dimensity Development Studio）與全面升級的天璣AI開發套件2.0，以提供開發者高度整合AI與遊戲應用程式需求的一站式可視化智慧開發工具。聯發科技於同場發表天璣9400+ 5G旗艦晶片，以第二代全大核CPU架構，提供卓越的生成式AI與Agentic AI能力，讓終端裝置AI體驗再升級。

2025-04-12 06:00
川普關稅戰！勞動部啟動工會關懷視訊座談　提供2協助措施

川普關稅戰！勞動部啟動工會關懷視訊座談　提供2協助措施

因應川普關稅戰，勞動部啟動「因應美國關稅工會關懷視訊座談」，11日共辦理3場次，分別邀請「半導體、顯示卡、伺服器、網通產業」、「鐵鋁及製品、手工具及水五金」、「生技醫學、一般化學」產業的企業工會上線視訊會議，由勞動部親自聆聽第一線企業工會反映內部實際可能遇到困難，並說明提供勞工《安定就業》與《重要勞動權益》協助方案與措施。

2025-04-12 06:00
日月光舉辦最佳供應商頒獎典禮　140家夥伴齊出席

日月光舉辦最佳供應商頒獎典禮　140家夥伴齊出席

封測大廠日月光投控（3711） 4月11日於高雄盛大舉行「2024最佳供應商頒獎典禮」，邀請140家包含封裝測試設備、原物料、零件、加工等國內外供應鏈夥伴，及旗下子公司日月光、矽品、環電，出席人員約460位。典禮也邀請SEMI 國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸致詞，以共襄盛舉。

2025-04-11 22:37
快訊／說不跌還是跌了　美國線每大箱運價跌400美元、非聯盟跌800美元

快訊／說不跌還是跌了　美國線每大箱運價跌400美元、非聯盟跌800美元

昨(10)日因美國暫緩對75國徵收對等關稅，貨櫃船公司昨日通知客戶取消每大箱(40呎)運價降低400美元計畫，表示原運價延用至本月底，未料今日紛紛恢復每大箱(40尺櫃)降400美元辦法，非聯盟船還一口氣降800美元。超大型攬貨公司分析，大陸貨消失得太快，船班怎麼裝都裝不滿，是船公司不得不降價的原因。

2025-04-11 21:47
中航出售舊船獲利約2.5億元　貢獻EPS約1.26元

中航出售舊船獲利約2.5億元　貢獻EPS約1.26元

中國航運(2612)今(11)日公告進行船舶汰舊換新，出售船齡近19年的海岬型「中華富進輪」，處分利益760萬美元，貢獻EPS約1.26元，最快可在本季內進帳。去年9月底中航也出售同樣是船齡19年的「中華和平輪」，處分利益約1280萬美元，是賣在高檔的舊船，獲利折算新台幣約3.9億元，貢獻EPS約1.97元。

2025-04-11 20:08

讀者迴響

熱門新聞

川普關稅戰「香港消失了」　謝金河：台灣角色會更吃重

800萬買這3檔股票　出清「慘賠240萬」！他PO畢業文

大樂透頭獎開出一注！幸運兒獨得1.53億

快訊／說不跌還是跌了　美國線每大箱運價跌400美元、非聯盟跌800美元

快訊／金價飆破3200美元又創新高

台股跌一票人進場撿便宜！「他All in薪水」連買3天　

跑單幫少年　靠1產品打造全台最大王國

快訊/大陸輸美貨已少掉七成且續減　東南亞國家補不了大陸貨的缺口　

陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機

高股息ETF避險資金簇擁　00878三檔人氣最旺

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366