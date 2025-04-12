陸頒布晶片原產地新規定　台廠有望喜迎轉單商機

▲ 半導體晶片、示意圖 。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

中國半導體行業協會昨（11）日發布「緊急通知」，確認積體電路產品「原產地」認定規則將以「晶圓流片（Tape-out）工廠所在地」為準，此規定一出震撼全球半導體供應鏈，專家分析，此舉反有利台廠迎來轉單效應。

根據《Tom's Hardware》報導，新規定將嚴重損害了英特爾、格羅方德、德州儀器和在美國生產晶片的晶片設計商，但此規定免除了AMD、NVIDIA、高通、英特爾和其他將晶圓製造外包給台灣公司的晶片製造商的產品，這些產品將免遭受懲罰性關稅。

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也就是說，若未來美系業者要以低稅率輸入中國，勢必要轉投台積電、聯電、世界先進等業者，台廠享有獲得潛在新客戶的助益。

報導稱，中國此一措施允許晶片製造商將其產品運往中國，而不受任何限制或懲罰性關稅，這可以確保中國的工廠持續接單生產；但另一方面，懲罰了在美國生產積體電路的美國晶片製造商和晶片設計商，其中包括將業務外包給位於紐約的格羅方德 Fab 8 公司以及在美國德克薩斯州生產晶片的德州儀器。

半導體業者分析，這項新規對美系IDM大廠來說，德州儀器將首當其衝，儘管該公司在中國成都設有一體化製造基地，但主要產能仍集中在美國本土，而第二大的類比IC業者ADI，其晶圓代工廠也坐落於美國境內。



