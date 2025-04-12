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我TECH WORLD館應邀出席世博會開幕典禮　黃志芳與邱揮立參與盛會

　▲2025大阪世博在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」（Shining Hat)舉行開幕式，會長黃志芳（左）和TECH WORLD館館長邱揮立（右）代表出席，與大會吉祥物脈脈合影。（圖／貿協提供）

▲2025大阪世博在大阪市的夢洲會場「夏恩帽」（Shining Hat)舉行開幕式，會長黃志芳（左）和TECH WORLD館館長邱揮立（右）代表出席，與大會吉祥物脈脈合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025日本大阪世界博覽會開幕典禮於今(12)日下午2點在大阪夢洲會場舉行開幕，我國TECH WORLD館應邀出席，由籌建該館的玉山數位科技株式會社會長黃志芳及館長邱揮立代表出席。

開幕典禮冠蓋雲集，除日本參眾議員及各界代表外，還有本次大阪世博所有參展單位代表近2000人出席。日本天皇、皇后及首相石破茂均親臨現場致詞，展現日本政府對大阪世界博覽會的重視。

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外貿協會董事長黃志芳身兼玉山數位科技會長，貿協副秘書長邱揮立則擔任TECH WORLD館館長。黃志芳表示，這次能參加2025大阪世博，並受邀出席開幕典禮與所有的參展單位互動，十分榮幸，並深具意義。透過本次參展，TECH WORLD館將讓世界了解台灣科技在全球產業供應鏈的重要性，及進一步認識台灣的人文景觀與豐富的文化。

▲黃志芳受邀參加2025大阪世博開幕式。（圖／貿協提供）

▲黃志芳受邀參加2025大阪世博開幕式。（圖／貿協提供）

TECH WORLD館以「連結世界，共創未來美好生活」為主題，透過「生命」、「自然」、「未來」三個劇場闡述「人與人」、「人與自然」、「社會與社會」的「共好」理念，因為只有世界共好，人類的未來生活才有可能更好！同時三個劇場也結合導覽與沉浸式六感體驗（視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺與心感），帶領觀眾體驗不同面向的未來生活情境。

本次TECH WORLD館不論在建館進度及內容製作上，均配合大會順利完成，尤其能趕上4月4日至6日的試營運，十分難得，試營運期間還吸引逾5,000人參觀，成為熱門排隊館。據MBS新聞報導，直到昨日為止，還有包括印度、尼泊爾等13國自建館尚未取得使用許可。

4月22日TECH WORLD館將舉行開館典禮，並邀請台灣知名現代舞團「雲門舞集」演出，以舞蹈詮釋科技與自然、人文之間的交會，作為開館典禮的開場表演。未來在展覽期間，TECH WORLD館也將不定期舉辦文化活動，邀請台灣藝文團體參與，透過藝文展演推動文化交流。

關鍵字： 我TECH WORLD館應邀出席世博會開幕典禮　黃志芳與邱揮立參與盛會

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