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美國海關更新稅則20項電子產品列關稅豁免　有利台商海空運業

▲▼桃機,航空,空橋,橋氣橋電設備,靠橋。（圖／桃機公司提供）

▲美國海關更新稅則，20項電子產品列關稅豁免。（圖／桃機公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國海關與邊境保護局(CBP)11日更新稅則，豁免了包含手機、電腦、通訊設備、自動數據處理器、顯示器與模組和半導體等20項電子產品，不受對等關稅影響，改為統一適用10%的基本關稅，且未指定國家，包含中國大陸都適用。對此國內大型攬貨公司指出，這項豁免對台灣的科技業及其在海外設的廠都有利，運輸部分則是海空運都包括。

攬貨公司高階指出，電子產品或許用採用空運的較多，不過現在大量生產的電腦、筆記型電腦等體積較大的產品，越來越多採用海運，可以看到科技大廠開的標，海空運都有，就看是不是急貨。

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LINE上有業界指出，這次列的豁免清單，有些原本就在4月3日，白宮官網發佈，長達22頁的關稅豁免清單內，CBP是用公告來補充9903.01.32的豁免清單。

也有大陸網路訊息指出，白宮官網的產品豁免
清單顯示，如果原產於任何國家的商品，其中的「美國成分」佔該進口商品海關報關總價的20%及以上，則「美國成分」不徵額外關稅，只對「非美國成分」加徵對等關稅，但是這一部分是4月3日的公告，11日的公告品項是否不計較美國成分了，還有待確認。

大陸媒體則指出，11日的公告顯示，最大的受益者是美國蘋果公司。

11日豁免清單所列品項包括電腦及其周邊設備、半導體製造設備、手機與其他無線通訊設備、儲存媒體、錄音及錄影設備、顯示器、各類半導體元件及相關產品。

關鍵字： 美國海關20項電子產品關稅豁免有利台商海空運業

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