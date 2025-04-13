紀念品概念股正夯　二手市場「最強小東西」曝

▲知名財經部落客股魚整理出零股也能領的股東會紀念品，相當受歡迎。（圖／翻攝自股魚臉書）

圖文／CTWANT

川普啟動關稅戰掀起全球大股災，日前網友與股民苦中作樂，熱議去年流行組隊的股東會紀念品「野餐風」，如今成了最佳「睡公園」組合。 CTWANT記者採訪多位股民及股務代理發現，時機歹歹，將股東會紀念品二手販售賺小錢，讓不少小股民不無小補，而長銷型的股東會紀念品竟是「這小東西」！

去年股東會旺季前，國人因疫情解封興起野餐露營風，許多上市櫃公司不約而同選擇野餐用品，包括永豐金（2890）的露營豐收椅、凱基金（2883）的野餐墊、康和證（6016）的強化餐盤、長榮（2603）的輕柔薄毯，中鋼（2002）送不鏽鋼砧板組，中信金（2891）還有不鏽鋼碗等。

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沒想到今年因關稅大戰重創股市，野餐露營風被網友戲稱「睡公園」組合，暗示股票賠錢、流落街頭睡公園，有些公司高層因此不太不開心，要求避開，但也有公司私下跟CTWANT記者說，他們做紀念品的目的就是實用，能引起話題也不錯。

說到股東會送紀念品，在台灣是正常不過的事，但其實在全世界的證券交易市場中，其實是少數，許多國家的法規認為有賄賂嫌疑，40年股齡的老股民李先生向CTWANT記者說，台灣股票市場比較像是學日本企業的「株主優待」，他們不一定是股東會時發，就是感謝股東支持，台灣大約在1985年後，越來越多上市櫃公司送紀念品。

▲看似不起眼的肥皂、保溫杯，其實都是二手交易市場的熱門貨。（圖／資料照／CTWANT提供）

過去以金融業的股東會紀念品比較受注目，李先生說，他號召家族成員一起買股票領紀念品，然後網拍小賺一筆，「有些人不喜歡領香皂，但這個很好賣，我絕對不會放過，有效期限也長，反正是無本生意，不無小補」，他打開蝦皮商城跟CTWANT記者介紹，各種散裝品牌的香皂，100元10個，很多都是知名品牌，已經有賣家賣出上千份，還有店家一個香皂賣3元不挑款，建商送的茶樹手工皂禮盒，60元就能入手。

保溫瓶、不鏽鋼泡麵碗等也是近期常見的產品，「你覺得的小廢物、也會是某人的寶貝」，股民王先生說，他都會在網路上找股東會發的日常用品，像是知名品牌的洗髮精，官網特價149元，股東會二手價就變100元。還有賣家「很用心」，甲魚保健食品開價一盒26元，網頁介紹寫市價169元，就成功賣出600多筆訂單。

股務代理業者王先生說，有些公司每年紀念品固定，像是食品業就送自家商品，耐放的沐浴及清潔用品也很多，紙公司喜歡送衛生紙，生技公司則送魚油、葉黃素、甲魚等單價高的商品，很受長輩喜歡，營造業則愛送白米。

王先生說，疫情期間，最夯的則是口罩、酒精擦拭紙巾、抗菌噴霧等防疫用品，而現在又回歸到超商商品卡、折價券及餐券為大宗，約占4成。

隨著零股交易熱，網路上也一度出現「紀念品概念股」的討論，像是知名財經部落客股魚就在臉書粉專上發文「股東會紀念品大作戰－零股也能領的看這邊」，表示近來越來越多公司決定將紀念品僅限於持有整張股票的股東，不再提供零股股東，所以整理了20家零股也能領的公司，他覺得2025年價值比較高的是大魯閣（1432）、送800元消費抵用券，以及台肥（1722），送保養品禮盒。

▲史上最強的股東會紀念品，可說是2013年宏達電股東會上，董事長王雪紅爽快答應的「一人送一支手機」。（圖／資料照／CTWANT提供）

股東會紀念品的威力有多大？以台肥為例，今年股東會紀念品為市價約500元保養品禮盒、且零股就能領，據台灣集保所資料，3月21至28日的短短一周，持有台肥股票的投資人，從92701人增加至98130人，其中零股持有人暴增5346人，因而被譽為「官股黑馬」。

說到史上最猛的股東會紀念品，莫過於2013年6月21日，宏達電（2498）在股東會上，因為當時股價從千元掉到200多，被小股東輪番砲轟，甚至提到應該送現場小股東一人一支HTC One的新手機來炒新聞，沒想到董事長王雪紅直接說「我自己掏錢買給你們好了，你們登記一下」。初估當時有約130位幸運兒拿到，至少花了王董兩百萬，創下無人能及的歷史紀錄。

雖然股東會紀念品可以帶來小確幸，不過在當今的川普關稅亂流下，小股民可能更在乎的還是股價不要跌太多。

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