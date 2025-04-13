台積電得救！美公布關稅豁免清單　財經專家：蘋果、台廠鬆口氣

▲美國公告20項產品關稅豁免清單，財經專家認為是「川普不得不妥協」。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）大刀闊斧重啟關稅戰後，隨即又轉舵宣布針對部分國家暫緩實施對等關稅90天，美國海關及邊境保護局（CBP）11日發布最新公告，包含電腦、手機、伺服器、記憶體晶片、半導體設備等20項科技電子產品，均列入「關稅豁免清單」。對此，資深財經專家也點評直呼「川普不得不妥協！」

據《彭博社》報導，製造半導體的設備也適用豁免，這對已宣布在美國進行重大投資的台積電來說，至關重要。

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而針對川普祭出的豁免規定，資深財經專家阮慕驊昨（12日）在臉書發文表示，此舉又是川普的一次關稅髮夾彎，蘋果和台廠鬆口氣，但10％的基準關稅仍影響不少毛利，不過已經比145％關稅好太多，直言「川普雖硬，也不得不向實現妥協！」

阮慕驊還提及，中國大陸頒布最新半導體產品原產地規定，最新規範以流片（晶圓代工）認定原產品，此舉無疑是打擊了美國的格芯、德儀等廠商，但「放過了台廠」。

阮慕驊表示，中美再一次在半導體關稅較量，打得股市窮於應付。阮慕驊忍不住大嘆，最可憐的就是投資人，尤其是斷頭的。這該怪誰？川普？自己？還是？

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