iPhone中國組裝添變數　郭明錤：4／9已停工且沒有復產跡象

▲ iPhone示意照。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者陳瑩欣／台北報導

美國海關與邊境保護局 （CBP） 本月11日晚間發布公告，川普政府豁免包含智慧型手機、電腦和晶片等進口產品的高額對等關稅，且未指定國家，包含中國在內都適用。不過天風國際證券分析師郭明錤指出，在中國負責組裝美國iPhone機型的產線在4月9日已停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息。

郭明錤在個人發文平台「X」上指出，美國海關及邊境保衛局 (CBP) 的CSMS #64724565更新指出，進口商可聲明4月9日起在9903.01.63 (對中國進口課125%關稅) 中的對等關稅之例外狀況。

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但是，美國對中國的最新的課稅聲明，是白宮在4月11日發布的145%關稅，而此行政命令不包括在CBP更新中。

郭明錤指出，在中國負責組裝美國iPhone機型的產線在4月9日已停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息。他認為，iPhone產線恢復運作是一個判斷美國是否暫時移除對中國的對等關稅的訊號。

CBP的更新對緩解市場情緒有幫助，郭明錤指出，後續需關注川普政府無法預測的關稅政策，以及CBP會否再更新以涵蓋白宮4月11日的行政命令。

不過陸媒《每日經濟》則指出，中國供應鏈業者否認這項傳言，認為此消息屬於誤傳。