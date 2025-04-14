陸產iPhone銷美卡關 郭明錤拋8觀察「中國還沒打電話給川普」

美國總統川普政府關稅政策變動劇烈，資本市場如洗三溫暖，天風國際證券分析師郭明錤拋出8點觀察，他認為目前關稅政策下美國對中國關稅課徵力道減弱，但潛在關稅課徵的關鍵在於「中國沒有打電話給川普總統」。

川普關稅運價看漲 陽明萬海盤中輪流亮燈

美國總統川普關稅措施引發骨牌效應，多家業者為了避免關稅突然暴升選在90天緩衝擊先行拉貨，貨櫃海運股萬海（2615）、陽明（2609）今（14）日盤中輪流亮燈漲停，陽明開盤不到2小時已衝出逾9萬張成交量，在上市公司成交排名居第2大。

台積電翻黑失守900元 台股盤中衝2萬點但未站穩

日前美國海關與邊境保護局（CBP）宣布，豁免對筆電、智慧型手機、晶片等電子產品的對等關稅，上週五（11日）美股反彈，激勵今（14）日台積電早盤重返900元大關，台股重返2萬點大關，來到20023點，惟搶短獲利了結賣壓出籠，指數漲幅呈現收斂。

快訊／關稅壓力減緩！台積電漲14元至903 台股漲逾414點

受到美國總統川普政府關稅豁免利多加持，台積電（2330）今（14）日開盤漲14元至903元，台股漲逾414點至19942.84點。

日股勁揚逾2% 台指期漲逾250點

川普關稅出現「半導體豁免」利多消息，雖隨後釋出未來2個月內將針對相關產品加徵稅負，但科技股振奮，日股市今（14）日開盤走揚漲逾700點或2%，台指期開盤小漲253點或1.29%，最高報19850點。

航空貨運運價大起落 大陸運美西每公斤不到20人民幣拖累台灣市場

航空貨運承攬業者指出，航空貨運運價在本月內出現最大幅的波動，本月7日與8日對等關稅實施前，運價近倍數翻漲，美西線每公斤運價從新台幣220元漲到400元(油料附加費34元外)，9日上午對等關稅實施，當天下午宣布暫緩90天，但因中國不在暫緩之列，台灣市場受到牽連，上周五(11日)運價跌到200元，大陸市場則從38元人民幣跌到不及20元人民幣(約新台幣90元)。

iPhone中國組裝添變數 郭明錤：4／9已停工且沒有復產跡象

美國海關與邊境保護局 （CBP） 本月11日晚間發布公告，川普政府豁免包含智慧型手機、電腦和晶片等進口產品的高額對等關稅，且未指定國家，包含中國在內都適用。不過天風國際證券分析師郭明錤指出，在中國負責組裝美國iPhone機型的產線在4月9日已停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息。

魏哲家增持逾412張台積電！ 26高層3月多領逾2211張員工新股

台積電（2330）3月股價失守千元，但因當月發放前一年度限制員工權利新股，台積電董事長魏哲家因此增持自家股票逾412張，在這波領新股下，台積電26名高階主管多領到逾2211張自家公司股票，以台積電3月31日收盤價910元估，換算新增持股市值逾20億元。

川普關稅黃金90天 資誠提4大關鍵對策

美國總統川普4月2日宣布的對等關稅政策，讓世界各國為之震撼，尤其是台商目前主要製造廠集中的越南、泰國、印尼、柬埔寨等東南亞國家，莫不受到高關稅的影響。

快訊／加油等等！明起汽油大降0.9元 柴油降1.4元

台灣中油公司自明（14）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.9元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升26.5元。