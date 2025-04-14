快訊／關稅壓力減緩！台積電漲14元至903　台股漲逾414點

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國總統川普政府關稅豁免利多加持，台積電（2330）今（14）日開盤漲14元至903元，台股漲逾414點至19942.84點。
道瓊工業指數4月11日終場上漲619.05點或1.56%、收40212.71點；那斯達克指數上漲337.14點或2.06%、收16,724.46點；標準普爾500指數上漲95.31點或1.81%、收5,363.36點；費城半導體指數上漲97.61點或2.51%、收3990.90點。
▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝攝）
記者陳瑩欣／台北報導
受到美國總統川普政府關稅豁免利多加持，台積電（2330）今（14）日開盤漲14元至903元，台股漲逾414點至19942.84點。
道瓊工業指數4月11日終場上漲619.05點或1.56%、收40212.71點；那斯達克指數上漲337.14點或2.06%、收16,724.46點；標準普爾500指數上漲95.31點或1.81%、收5,363.36點；費城半導體指數上漲97.61點或2.51%、收3990.90點。
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美國總統川普政府關稅政策變動劇烈，資本市場如洗三溫暖，天風國際證券分析師郭明錤拋出8點觀察，他認為目前關稅政策下美國對中國關稅課徵力道減弱，但潛在關稅課徵的關鍵在於「中國沒有打電話給川普總統」。
2025-04-14 08:33
美國總統川普關稅措施引發骨牌效應，多家業者為了避免關稅突然暴升選在90天緩衝擊先行拉貨，貨櫃海運股萬海（2615）、陽明（2609）今（14）日盤中輪流亮燈漲停，陽明開盤不到2小時已衝出逾9萬張成交量，在上市公司成交排名居第2大。
2025-04-14 11:15
日前美國海關與邊境保護局（CBP）宣布，豁免對筆電、智慧型手機、晶片等電子產品的對等關稅，上週五（11日）美股反彈，激勵今（14）日台積電早盤重返900元大關，台股重返2萬點大關，來到20023點，惟搶短獲利了結賣壓出籠，指數漲幅呈現收斂。
2025-04-14 10:08
受到美國總統川普政府關稅豁免利多加持，台積電（2330）今（14）日開盤漲14元至903元，台股漲逾414點至19942.84點。
2025-04-14 09:04
川普關稅出現「半導體豁免」利多消息，雖隨後釋出未來2個月內將針對相關產品加徵稅負，但科技股振奮，日股市今（14）日開盤走揚漲逾700點或2%，台指期開盤小漲253點或1.29%，最高報19850點。
2025-04-14 08:52
航空貨運承攬業者指出，航空貨運運價在本月內出現最大幅的波動，本月7日與8日對等關稅實施前，運價近倍數翻漲，美西線每公斤運價從新台幣220元漲到400元(油料附加費34元外)，9日上午對等關稅實施，當天下午宣布暫緩90天，但因中國不在暫緩之列，台灣市場受到牽連，上周五(11日)運價跌到200元，大陸市場則從38元人民幣跌到不及20元人民幣(約新台幣90元)。
2025-04-14 07:00
美國海關與邊境保護局 （CBP） 本月11日晚間發布公告，川普政府豁免包含智慧型手機、電腦和晶片等進口產品的高額對等關稅，且未指定國家，包含中國在內都適用。不過天風國際證券分析師郭明錤指出，在中國負責組裝美國iPhone機型的產線在4月9日已停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息。
2025-04-13 15:34
台積電（2330）3月股價失守千元，但因當月發放前一年度限制員工權利新股，台積電董事長魏哲家因此增持自家股票逾412張，在這波領新股下，台積電26名高階主管多領到逾2211張自家公司股票，以台積電3月31日收盤價910元估，換算新增持股市值逾20億元。
2025-04-13 13:44
美國總統川普4月2日宣布的對等關稅政策，讓世界各國為之震撼，尤其是台商目前主要製造廠集中的越南、泰國、印尼、柬埔寨等東南亞國家，莫不受到高關稅的影響。
2025-04-13 13:21
台灣中油公司自明（14）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.9元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.9元、95無鉛汽油每公升29.4元、98無鉛汽油每公升31.4元、超級柴油每公升26.5元。
2025-04-13 12:02
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