台積電900元得而復失反挫24元至865　台股小跌15點收19513

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（14日）開高走低，加權指數終場下跌15.68點，以19513.09點作收，跌幅0.08％，成交量4614.8億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲157.91點開出，指數開高走低，盤中最高達20023.63點，最低19508.93點，上下震盪514.7點，終場收在19513.09點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌24元來到865元，跌幅2.7％；鴻海（2317）上漲4元至138.5元；聯發科（2454）上漲15元至1400元；廣達（2382）上漲12.5元來到228元；長榮（2603）上漲3.5元至210元。

今天漲幅前5名個股為祥碩（5269）上漲140元，漲幅10％；台揚（2314）上漲0.9元，漲幅10％；全新（2455）上漲8.8元，漲幅9.98％；隆銘綠能（3018）上漲1.85元，漲幅9.97％；銘旺科（2429）上漲4元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為英利-KY（2239）下跌2.25元，跌幅7.05％；台富（1454）下跌1.05元，跌幅6.69％；天瀚（6225）下跌0.85元，跌幅6.54％；廣越（4438）下跌5.1元，跌幅5.98％；隴華（2424）下跌3.2元，跌幅5.14％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 祥碩（5269） 1540.0 ▲140.0 ▲10.0％ 台揚（2314） 9.9 ▲0.9 ▲10.0％ 全新（2455） 97.0 ▲8.8 ▲9.98％ 隆銘綠能（3018） 20.4 ▲1.85 ▲9.97％ 銘旺科（2429） 44.15 ▲4.0 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 英利-KY（2239） 29.65 ▼2.25 ▼7.05％ 台富（1454） 14.65 ▼1.05 ▼6.69％ 天瀚（6225） 12.15 ▼0.85 ▼6.54％ 廣越（4438） 80.2 ▼5.1 ▼5.98％ 隴華（2424） 59.0 ▼3.2 ▼5.14％

資料來源：證交所