台積電900元得而復失反挫24元至865　台股小跌15點收19513

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（14日）開高走低，加權指數終場下跌15.68點，以19513.09點作收，跌幅0.08％，成交量4614.8億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲157.91點開出，指數開高走低，盤中最高達20023.63點，最低19508.93點，上下震盪514.7點，終場收在19513.09點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌24元來到865元，跌幅2.7％；鴻海（2317）上漲4元至138.5元；聯發科（2454）上漲15元至1400元；廣達（2382）上漲12.5元來到228元；長榮（2603）上漲3.5元至210元。
今天漲幅前5名個股為祥碩（5269）上漲140元，漲幅10％；台揚（2314）上漲0.9元，漲幅10％；全新（2455）上漲8.8元，漲幅9.98％；隆銘綠能（3018）上漲1.85元，漲幅9.97％；銘旺科（2429）上漲4元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為英利-KY（2239）下跌2.25元，跌幅7.05％；台富（1454）下跌1.05元，跌幅6.69％；天瀚（6225）下跌0.85元，跌幅6.54％；廣越（4438）下跌5.1元，跌幅5.98％；隴華（2424）下跌3.2元，跌幅5.14％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|祥碩（5269）
|1540.0
|▲140.0
|▲10.0％
|台揚（2314）
|9.9
|▲0.9
|▲10.0％
|全新（2455）
|97.0
|▲8.8
|▲9.98％
|隆銘綠能（3018）
|20.4
|▲1.85
|▲9.97％
|銘旺科（2429）
|44.15
|▲4.0
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|英利-KY（2239）
|29.65
|▼2.25
|▼7.05％
|台富（1454）
|14.65
|▼1.05
|▼6.69％
|天瀚（6225）
|12.15
|▼0.85
|▼6.54％
|廣越（4438）
|80.2
|▼5.1
|▼5.98％
|隴華（2424）
|59.0
|▼3.2
|▼5.14％
資料來源：證交所
讀者迴響