體驗經濟當道、玩出品味與嗜好　「FUN!嗜100」7月開展早鳥優惠中

▲2025年「FUN!嗜100」將吸引眾多熱愛生活風格與嗜好的參觀者，體驗多元手作課程，享受療癒時光。(圖／貿協提供)

記者張佩芬／台北報導

體驗經濟崛起，風格品味、嗜好相關的新興消費型態快速成長！為抓住這股風潮，外貿協會將於暑期黃金檔期推出「玩、買、逛、看」兼具的體驗型展覽-「FUN!嗜100」，讓參觀民眾透過購買生活選物來表達自我，並形塑生活風格美學，也可沉浸在手作課程以滿足興趣與享受療癒過程。

該展將於2025年7月18日至20日在台北世貿一館盛大開展，攤位早鳥優惠將於4月30日截止，誠摯邀請質感選物品牌、文創手作、職人工藝廠商及創作者參展，歡迎相關業者踴躍報名，擁抱體驗經濟的商機。

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今年「FUN!嗜100」聚焦兩大主題，一是「共感生活(life:sense)」，廣納具有文創魅力與在地特色的生活風格品牌，品項涵蓋家居用品、服飾配件、伴手禮等生活選物；二是「手作次元(hand:verse)」，匯集當前最受歡迎的手工創作與職人工藝，從編織、羊毛氈、縫紉、手工香氛，到積木、微縮模型、金工、陶藝、木工等，打造生活選物和DIY手作的採購與體驗平台。「FUN!嗜100」展出主題完全呼應現今訊息快速、碎片化的生活節奏，為消費者打造短時間內可多元體驗、探索自我、療癒身心的展覽。

「FUN!嗜100」為支持本土手作並推動永續創作，首度推出「知嗜份子(Hobbyist)」徵選企劃，以「永續」與「原創」作為評選標準，鼓勵將永續媒材及手工技法融入原創作品。目前已徵選數十位創作者，點亮永續創意新浪潮。

同時，本展已吸引多家國內指標手作工具與材料品牌參展，並有多個公協會刻正積極規劃組團參展，共同打造好玩、好買的一站式逛展體驗。

去年「FUN!嗜100」邀請10多位台日講師帶來近百場手作課程，吸引超過4000名的手作和收藏愛好者到場參觀，現場氣氛熱烈、好評如潮。

今年展覽將規劃更豐富多元的體驗活動，包括手作體驗課程、大師作品展示、生活美學講座及創作者見面會，包羅萬象的展出內容預計吸引大批學生、親子族群、教師、旅遊業者及企業福委會前來觀展及採購，是業者在暑假期間鏈結目標客群的最佳平台，更是拓展市場、尋求商務合作的理想舞台。

2025年「FUN!嗜100」開放報名中！歡迎把握機會參展，4月30日前報名可享85折早鳥優惠，攤位數量有限，額滿為止！更多展覽資訊與完整參展辦法，請至官網查詢：www.hobbynfun.com.tw，或聯繫外貿協會展覽六組蘇小姐（電話：02-2725-5200分機2778；Email：hobbynfun@taitra.org.tw