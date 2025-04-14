黑松歡慶百週年　董座談關稅：消費信心受衝擊「成本反應還要時間」

▲黑松今日舉辦「黑松100週年感恩餐會」。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

本土飲料大廠黑松（1234）歡慶100週年，今日舉行「黑松100週年感恩餐會」，黑松董事長張斌堂今日也針對關稅議題表示，面對美國啟動關稅政策，市場充滿不確定性，但即使是美國都還沒有明確方向，但以內銷市場來說，這還需要觀察，目前不會有立即性的反應。

張斌堂也說，鋁錠等原料價格一定還會上漲，但現在看到不只是產品的成本，由於股市的波動巨大，消費信心一定會受到影響，而購買快速消費品需要的是衝動，因此所有公司都會面臨一樣的問題。

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黑松第一季營收為22.29億元，年減15%，張斌堂對此也表示，今年到目前營收都是雙位數的衰退，且成本需要時間吸收後再才能反應，因此獲利衰退可能會更大。

黑松從飲料事業起家，旗下品牌黑松沙士更成為具代表性的國民飲料，張斌堂分享，為了持續穩健成長，就要打破原有框架。近15年來，黑松逐步拓展酒類品牌代理領域，成功建立營運第二成長曲線，積極落實「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」三大企業營運方針，從核心本業出發，壯大酒類代理版圖並發展保健事業，為企業營收挹注強大動能，合併營收從10年前的64億元至今已突破百億佳績。

展望未來，黑松將持續貼近市場趨勢，提供符合消費者需求以及創新體驗的健康歡樂產品。

張斌堂也指出，公司未來將持續以「安心飲食、健康歡樂、智能營運、友善環境」四大企業願景為核心，積極推動飲料產品創新、擴展酒類事業版圖、強化保健產品研發，為消費者創造更多歡樂時刻、打造健康生活。