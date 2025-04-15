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快訊／越南美國線運價高過台灣　估兩周後東南亞出貨增逾兩成

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲東南亞輸美貨估兩周後可增逾兩成。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨業A公司負責人指出，大陸關稅政策變來變去，美國海關與邊境保護局(CBP)宣布說電子產品給關稅豁免，川普昨日卻又說沒有，業界都還在觀望等候，加上本周泰國潑水節，東南亞整體貨量約增3-5%，估計一、兩周後貨量會較明顯增加，估計可增加二到三成。

另一家超大型攬貨業B公司則指出，目前越南市場貨量增幅近兩成，美國線運價已經超過台灣，美西線每大箱(40呎櫃)運價約在2000-2100美元，台灣與大陸市場運價在1600-1700美元之間，美東線則約較美西加高800-1000美元。

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兩家超大型攬貨公司都指出，目前大陸貨量約少六成，船公司都對半砍班，以致美國西北岸航線艙位趨緊。目前大陸有在出的主要是百貨公司販售的生活用品、高利潤品牌貨、玩具、汽車零件等。

B公司指出，東南亞的工廠現在開始趕製商品，要一、兩周後才能出貨，因此整體貨量增速不會太快，而且產能有限，也補不了大陸的缺口。A公司則估計東南亞輸美貨量兩周後約可增加二到三成。

A公司預測，中美貿易談判約在5月底以前可以達成協議，最後美國會給的關稅稅率約在四成上下，最後大陸整體輸美貨量實際約減兩成。

關鍵字： 越南美國線運價高過台灣兩周後東南亞出貨.增逾兩成

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