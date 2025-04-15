緯創獲輝達欽點！內外資聯手搶進　4天飆漲37%重回百元

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳（右2）今年曾現身緯創尾牙現場，表達對緯創資通董事長林憲銘(右1)的支持與感謝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

輝達（NVIDIA）欽點效應發威，緯創（3231）近期獲外資、投信聯手買超，連4個交易日飆漲逾37%，今（15）日股價重回百元以上，以每股102.5元作收。

NVIDIA在台灣時間周一（14日）深夜宣布，將攜手台積電（2330）、矽品、鴻海（2317）及緯創等製造夥伴，在美國打造一條龍的AI超級電腦生產線，其中輝達Blackwell晶片正在台積電的亞利桑那廠生產，緯創在德州達拉斯，共同建立AI超級電腦的製造工廠，預計未來12~15個月後投產。

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三大法人今日對緯創同站買方，總買超張數6025張，其中以投信大買5179張最多，外資、自營商各買超410張與436張，而投信與外資對緯創更是連續3個交易日都買超力挺，成為緯創迅速回歸百元俱樂部的重要原因。

緯創今日也因投信買超5179張，成為投信買超最大單一個股，其次依序是中信金（2891）3128張、台新金（2887）2729張、鴻海（2317）2711張、玉山金（2884）1280張、大成鋼（2027）1000張、長榮航（2618）996張、廣達（2382）905張、金像電（2368）872張、台光電（2383）853張。