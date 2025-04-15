川普關稅掀貿易巨浪　勤業教4招避免衰捲「洗產地」風波

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普自上任後再度掀起貿易政策巨浪，勤業眾信聯合會計師事務所間接稅負責人洪于婷資深會計師今（15）表示，在全球貿易碎片化與政策干預日益頻繁的當下，單一成本最低的供應鏈不再可靠。且因生產國政策變動，供應鏈風險浮上檯面，關稅將成為企業不可輕忽的主要成本，採購與製造必須要同時納入4大「穩定性評估」，避免「洗產地」行為。

洪于婷建議，企業不應再僅憑「可行性分析」作為供應鏈決策依據，更應納入以下四個原則進行評估，同時加強對產品上下游供需結構的掌握，避免「洗產地」行為導致合規風險：

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1、政策穩定性（關稅變動頻率、政經風險）

2、原料來源彈性（是否集中仰賴單一高風險國家）

3、ERP與物流系統可調整性（是否能即時應對通關、航線、報關要求變動）

4、多套劇本壓力測試（模擬不同情境下的稅負、供貨與交期）

洪于婷指出，貿易自由化時代已不再是企業規畫的預設前提，企業若僅依賴過去「低關稅＋集中採購」的思維模式，將難以應對現今快速變動的國際政策與市場結構。在不確定之高關稅時代，企業應全面檢視供應鏈設計與政策依賴風險，並評估供應鏈全球布局的可行性。

洪于婷認為，真正具備韌性的企業，必須打造一個能承受多國政策變化、貿易干擾與稅負波動的靈活體系。企業是否準備好迎接這樣的供應鏈新常態，將成為未來能否穩健成長的關鍵分水嶺。

勤業眾信聯合會計師事務所指出，美國關稅政策的不確定性，除了造成直接進口至美國而產生關稅衝擊，企業還需關注自身產品(不論有無銷售至美國)生產國本身的政策調整，尤其是非市場因素，將直接顛覆企業原先的成本預估與風險控管模式，常見的情境如下：

1、原本境內補貼被取消，生產成本暴漲

2、原物料供應國限制出口，導致關鍵材料缺貨

3、買方對產品原產地的要求或原產地規則定義改變，讓原先供貨模式不再適用

4、成品關稅下修導致當地產業消失，產能轉向難以掌握

會計師表示，傳統觀念中，進口關稅常被視為相對較低的成本項目，遠不及所得稅重要。然而，隨著美方與多國出現「反傾銷稅」、「對等關稅」、「政策性限制」等手段，進口關稅已成為不容忽視的變動稅負來源。

同時，部分採購可能因買方指定原料來源地，使得過往依賴「政策優惠」取得低價原料的模式出現鬆動。企業若忽視這類政策風險，可能面臨供應斷鏈、客戶違約或被納入制裁名單的風險，需更加謹慎。