科技業慣例？面試官愛問「2問題」超煩　一票點頭：被問過分手原因

▲面試官狂問私人問題。（示意圖／達志影像）



記者施怡妏／綜合報導

科技業含金量高，每月薪資加上分紅，年薪百萬時有所聞，讓許多人相當羨慕，就有網友分享，最近面試竹科的公司，很常被問到跟工作無關的事情，像是「有沒有男朋友」、「什麼星座」等等私人問題，讓她很困擾。對此，不少人都曾被問過，「我被問過最奇怪的問題是，女朋友生氣了我會怎麼處理」。

女網友在Dcard發文，最近在找新工作，面試了許多新竹科學園區內的工作，其中包括上市上櫃公司，但幾乎每家公司都會詢問家庭成員名字跟職業，有些還要填寫家庭成員資料，「不想寫名字跟職位，就會在面試時一直緊追著問」。

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此外，今年24歲的她，面試還會被問「有沒有男朋友」、「之後如果男友在外縣市，會跟著去嗎？」甚至面試官還會詢問星座。她傻眼表示，「這到底乾工作什麼事，真的很煩很心累，有女生跟我一樣面試時被問各種不合理的問題的嗎？」

貼文曝光，不少人都被問過私人問題，「我近期面了幾間科技園區都這樣，問我結婚沒、有沒有女友、為什麼不交、打算幾歲結婚、有沒有房貸車貸」、「我還被問過會不會煮飯」、「我朋友男的，還被問當初為什麼會跟女朋友分手」、「面了兩家一線廠，都先被問會不會去生小孩」。

有網友猜測，公司詢問這些問題，是想了解應徵者的個性，以及未來工作會不會因為家庭受影響，「因為我未婚也沒買房，老闆可能覺得我是不定時炸彈隨時會走」、「看妳的抗壓性夠不夠，脾氣好不好，反正不能接受就不要來而已，薪水高不是白給的」、「問家人職業是為了怕同行競業，所以這是合理的，但其他就真的不行」。