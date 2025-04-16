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「川劇」變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

受到川普對等關稅衝擊影響，不僅股市跳水，就連美債也遭到拋售，投資人備感茫然。（東方IC）

圖文／鏡週刊

對等關稅打趴全球投資市場，股債大震盪，美國10年期公債殖利率一度飆破4.5％，美債價格跛腳下跌，這讓以往被視為「資金避風港」的美債受到質疑。投資人憂心現在還能抱美債？債券防禦效果失效？專家表示，川普的「人造熊市」只是一時，長期來看，股債仍呈負相關，抱債領息更是沒問題。

專家表示，雖然債市近期出現較大幅度的修正，但長期仍具避險效果。

▲專家表示，雖然債市近期出現較大幅度的修正，但長期仍具避險效果。

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關稅戰越演越烈，美股震不停，即使川普釋出願與各國溝通的訊號，但政策朝令夕改，不確定性持續升高。尤其川普對貿易夥伴下重手，全球央行對於持有美元態度動搖，各國報復性拋售美債，再加上對沖基金被迫賣出國債現貨並平掉期貨空頭倉位，「基差交易」平倉潮成為債市大跌的催化劑。面對股債雙殺的局面，投資人備感茫然。

做好股債平衡配置

「川普操縱市場太混亂，我們預測沒有用，但我們就不作為嗎？現階段做好股債平衡配置最重要。」投資達人怪老子強調。只是很多人質疑股債雙跌，股債配置仍適用嗎？債券是不是失去防禦效果了？

【理財最前線】川劇變臉美債跛跌　債券反敗為勝操作攻略

▲專家強調，債券再怎麼跌也不會像股票變成壁紙，且未來拿回本息都一樣，價低買入越划算。

怪老子以2020年新冠疫情爆發時的市場為例，當時也曾出現過股債雙殺局面，如今投資人再經歷一次，但他提醒，股債配置確實能讓資產波動更小，盡量做到降低風險，「但絕不是完美消除所有波動，真有這麼神奇，就能創造出毫無風險的組合了。」他解釋，畢竟股債間不是負一的完美負相關，而是約-0.2，所以股債雙殺或股債雙漲都是有可能發生的。

基金醫生馮志源則指出，美債殖利率飆升、美元指數下跌，顯示美債、美元雙雙被拋售，對市場雖是一大警訊，但這只是一時的。且不同於2020年疫情期間是病毒造成景氣急凍，這次川普的「人造熊市」具可控性，短期受政策拖累債券價格波動大，但長期仍具避險效果。

一、長抱公債　安穩領息

「債券是固定收益商品，抱債避險沒問題！」億元教授鄭廳宜解惑，「同樣是固定收益商品，定存利率只有1.725％（台銀一年期定儲固定利率），但投資人持有美國公債的這段期間，殖利率4％至5％，只要未來回到低利率時代，還有價差空間可以賺，抱10年會很開心！」

鄭廳宜以手上持有的中信、國泰等美債20年ETF來看，「年化配息率大約5％，能安穩領息，擔心什麼？」他認為大家都太心急了，急著要立刻賺到資本利得，才會有那麼大的情緒反應。

滿手美債的怪老子也是老神在在，「債券是固定收益商品，我享受近6％殖利率，而且我領到的息收，不因價格漲跌而改變，那我幹嘛要賣？」以元大美債20年（00679B）為例，如今平均到期殖利率來到4.95％，「手上沒有債券部位的投資人，現在反而是進場的好時機。」

二、買投等債　抗波動性

相對美債被視為「無風險資產」的代表，投等債因為與股市連動性較高，在未來經濟恐衰退的情況下，一旦違約率上升，大家好奇，是否會受到較大的衝擊？

怪老子解釋，如果投資人持有的是單一公司債，確實風險較高，但若買的是公司債ETF，因為成分債是一籃子標的，所以不用擔心。「真的經濟衰退了，投等債放著領息也OK，息收不會縮水；倒是如果是之前因為銀行借貸利率低，借錢出來買投等債的投資人要注意，因為當需要還錢給銀行時，若賣出價格比起先前進場時的成本來得低，會出現資本利損。」

「其實投等債的債息有5至6％，比公債更好，波動度也較低，可說是股災神隊友。」馮志源說。Bloomberg統計歷年台股高點回檔18.69％，BBB級公司債可以逆勢上漲1.99％；CMoney分析也顯示，長天期美債ETF在近一年波動度平均超過12％，而長天期投等債ETF近一年波動度僅為10％。國泰投信基金經理人李育齡以去年8月初台股重挫達12％，BBB級公司債還小幅上揚為例表示，投等債確實是較佳選擇。

三、短不如長　價差可期

在這波關稅風暴下，大家又紛紛將巴菲特奉為神，原因不外乎旗下波克夏集團自去年起狂囤現金，另外，也大量買進短債。「在利率波動下，短債ETF價格敏感度較低，適合短期避險或等待市場明朗時的資金停泊站。而長天期公債或投等債，則可瞄準聯準會降息後的債市利多。」中國信託投信表示。

關稅戰越演越烈，出貨潮、囤貨潮、搶運潮都出籠，投資決策及供應鏈布局皆面臨風險。（翻攝Maersk臉書）

▲關稅戰越演越烈，出貨潮、囤貨潮、搶運潮都出籠，投資決策及供應鏈布局皆面臨風險。（圖／翻攝Maersk臉書）

怪老子說明，短債可作為資金停泊站，是為了伺機而動到股市撿便宜，但現階段長債跌深更具投資價值，因為債券再怎麼跌，也不會像股票變成壁紙，而且既然未來可拿回的本息都一樣，代表商品沒有改變，那麼價格越便宜買入，當然越划算，而債券ETF的漲跌只看「存續期間」，所以除非是短期避險考量，否則長債仍是首選。

投資跟隨美財政部

「我以前說，投資要跟著美國聯準會走，但是今年要改為跟著美國財政部走。」鄭廳宜指出，美財長貝森特在華爾街當CEO操盤35年，川普的財政、貿易等改善措施，都要仰賴貝森特，且貝森特多次在公開訪談中，表明要壓低美國公債殖利率，一反以往政府官員含糊表態，「買就對了，我們不是神，不會抓到絕對低點，趁現在用閒錢進場布局，就能坐等資本利得空間。」

美國財政部長貝森特多次在公開訪談中，表明要壓低美國公債殖利率。（翻攝自貝森特X）

▲美國財政部長貝森特多次在公開訪談中，表明要壓低美國公債殖利率。（圖／翻攝自貝森特X）

鄭廳宜計算，市場預估美國10年期公債殖利率在年底會降到3.75％，以目前美國20年期公債殖利率約4.7％，保守估計20年期公債殖利率年底將降至4％，可見還有0.7％的空間。「20年期長債的存續期間大約16年，利率每降1％、價格就上升16％，若至年底，美國20年期公債殖利率還有0.7％的下降空間，那麼抱長債可以賺到的價差就有11％。」

億元教授鄭廳宜指出，債券是固定收益商品，長抱美債安穩領息，靜待價差。

▲億元教授鄭廳宜指出，債券是固定收益商品，長抱美債安穩領息，靜待價差。

鄭廳宜也透露自己的債券操作策略，若台股止穩了，會將債券一部分部位獲利了結，將三分之一的資金投入股市，並等待美國20年期公債殖利率降到3％，代表美債價格位居高檔時，就會全部出脫美債。


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