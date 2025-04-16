外資今調節210億元　賣超凱基金5檔金控股

▲ 凱基金居今日外資賣超第一名個股。（圖／凱基金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
台股自從17306低點反彈回到2萬點，今（16）日美股漲多跌少、台指期結算等因素，台股下跌389.67點、跌幅1.96%，以19468點作收，外資賣超210億元，連續三天交易日站在賣方，調節金額401.2億元，賣超前三名個股為凱基金（2883）、新光金（2888）以及國泰永續高股息（00878）。
三大法人今日賣超344.87億元，其中外資賣超210.07億元；投信買超7.55億元；自營商則是賣超142.34億元，其中自行買賣方面賣超54.88億元，避險方面則是賣超87.45億元。
觀察今日外資賣超前10名個股，金融股占了5檔之多，分別賣超第1名凱基金1萬9601張、第2名新光金1萬6989張、第6名中信金（2891）1萬1709張、第7名台新金（2887）1萬1353張，以及第9名富邦金（2881）1萬568張。
外資賣超第3、4、5名分別國泰永續高股息、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣50（0050）等3檔ETF，賣超張數分別1萬4297張、1萬2888張以及1萬2333張，外資賣超第8名、第10名分別友達（2409）1萬911張、期街口布蘭特正2（00715L）9228張。
外資賣超金融股，卻是反手買進元大台灣50反1（00632R）買超1萬217張，高居單日買超第1名個股，買超第2名、第7名均為電信股台灣大（3045）、中華電（2412），買超張數分別8134張以及3364張，顯見現階段外資持股偏向防禦型個股。
外資買超第3～6名個股別為復華富時不動產（00712）6574張、聯電（2303）5764張、南亞科（2408）4222張、富邦恒生國企正2（00665L）3386張，外資買超第7～10名個股分別為上海商銀（5876）3076張、力積電（6770）3051張以及新日興（3376）2500張。
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