晶片禁令斷輝達中國生意　外媒：反壯大華為

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普晶片禁令發威，斷開輝達（NVIDIA）在中國經營的路，外媒指出，此舉讓中國華為Ascend 910C晶片崛起，且華為因預先囤積台積電7奈米製程，有望瓜分NVIDIA的市場。

《WCCFtech》報導，華為的 Ascend 910C AI晶片是中國的下一個 「DeepSeek」 時刻，儘管有美國的限制，該公司似乎仍在從台積電滿足其晶片需求。

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報導指出，當台積電的晶片在華為的 Ascend 910B AI 處理器中被發現時，台積電曾被罰款10億美元（約台幣325億元），最終停止了與中國公司的所有訂單。

根據《SemiAnalysis》的見解，華為在最近的美國禁令之後，仍以大量採購台積電的晶片，這表明雙方都不擔心違反川普政府設定的貿易政策，華為似乎通過在出口管制實施之前囤積這些晶片，成功獲得了台積電的晶片。

《CNBC》則指出，美國眾議院中國特設委員會共和黨籍主席John Moolenaar與民主黨籍資深眾議員Raja Krishnamoorthi於16日致函輝達，要求公司提供中國與東南亞地區的銷售資訊。

美國政府直指運用輝達晶片訓練AI模型的DeepSeek，對美國國安造成「重大威脅」，對此NVIDIA發出聲明指出「我們完全遵循政府的指示」遵守AI晶片銷售規範。

《華爾街日報》引用花旗集團分析師周三提出報告顯示，中國雲服務提供商原計劃在 2025 年使用 H20 處理器來滿足 50% 的 AI 加速器需求，現在可能會轉向華為和寒武紀的 AI 晶片。