無畏川普關稅亂流　4月印度股市全球唯一正報酬

▲ 印度新德里示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

全球金融市場4月一開始就不平靜，美國總統川普宣布關稅政策後，全球主要股市表現大震盪，統計自4月2日川普關稅政策宣布以來全球主要股市漲幅表現前十名分別是印度0.15%、菲律賓-0.99%、印尼-1.06%、韓國-1.14%、巴西-1.48%、俄羅斯-1.54%、澳洲-2.18%、上海綜合-2.46%、紐西蘭-2.51%、馬來西亞-2.63%，其中僅印度股市維持正報酬。

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市場法人表示，川普關稅政策襲擊全球，印度並非主要針對國家，對等關稅對印度影響有限，加上印度經濟成長潛力大、改革題材多、資金動能持續挹注，後市表現仍可期，投資人不妨多留意印度基金投資契機。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎指出，根據摩根大通研究預估，印度的對等關稅金額僅佔該國GDP約0.5%，在亞洲主要國家中影響程度最低；進一步觀察，美國從印度進口的金額與比重僅略高於巴西與英國，從美國進口自印度的規模或品項觀察，印度均非川普政府貿易制裁主要針對國家，因此對印度經濟的衝擊相對有限。

此外，除了今年兩次降息外，印度央行自去年底便已開始積極向市場挹注流動性，這也是近期印度股市相對有撐的主因之一。展望後市，印度市場歷經短線修正目前本益比已來到合理水準，在寬鬆政策加倍力挺下，印度股市未來可期，短線回檔是不錯的進場點。

群益大印度基金經理人洪玉婷強調，印度出口至美國的商品以珠寶、電視及錄音機等電器設備、藥品為主，皆為非技術加工品，並非川普政府主要狙擊的領域。在政府對策上，預計印度將採購更多美國原油、天然氣，減少美印貿易不對等的情況。從企業營運角度觀察，MSCI印度指數成份企業中，僅科技與醫療保健產業營收源自美國的占比較高，其餘皆在0%至3%間，多數企業在美國關稅大刀下仍具投資價值。

