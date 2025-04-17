ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

謝金河：選好股才是避險王道　川普的關稅像玩積木遊戲

圖／先探投資週刊 提供

從四月三日川普祭出對等關稅重拳到今天，全球股市一直在淒風苦雨的跌勢下，台股在清明春假結束後，四月七日重新交易，市場全面跌停，加權指數大跌二○六五．八七，跌幅九．七％，櫃買指數大跌二三點，這一天，大家只能看著荷包縮水，到了八日，台股跌幅縮小，但仍下挫七七二．四，九日又跌一○六五．一九，加權指數最慘跌到一七三九○．七六。

文／謝金河

川習兩人在玩飢餓遊戲

這個連續大跌勢，令市場壓力大增，很多人意識到川普祭出的對等關稅可能不可小覷，但沒有人意識到會這麼可怕，全球股市都出現驚濤駭浪般的跌勢，一直到四月九日晚上，川普在自己的自媒體上面PO出投資美股「Strong Buy」，他認為美股會大漲，過了一會兒，川普宣布對願意談判的七五個國家暫時豁免三個月，稅率十％，但對中國硬碰硬，一口氣把中國關稅調高到一二五％。這場關稅戰最後形成所有人都暫時退場，只留下美國與中國兩個大人的競技。

[廣告]請繼續往下閱讀...

川普突如其來的髮夾彎，讓跌勢不止的美股出現一次巨大彈升，四月十日道瓊指數大漲二九六二．八六，漲幅七．八七％，Nasdaq大漲十二．一六％，SOX大漲十八．七三％，慘跌三天的台股終於出現強力買盤大漲一六○八．二七，加權指數收在一九○○○．○三，大家暫時鬆了一口氣。不過，川普的關稅大刀並沒有放下，中國負隅頑抗，川普又宣布對中國加關稅到一四五％，這一進擊又讓瞬間扭轉的美股出現下跌，十日道瓊指數又下跌一○一四．七九，Nasdaq大跌七一七．六六，前一日大漲十八．七三％的費半指數又跌七．九七％，全球股市仍在下探尋底，投資人仍無法安心。

這一輪關稅大戰，最後像是川普與習近平兩個人在玩的飢餓遊戲，很像雙方在堆樂高積木股，最後積木可能垮下來，大家都得重來。這場關稅大戰從川普開始，把關稅當成讓美國再偉大的神丹，他一上台，棒子先砍向加拿大、墨西哥課二五％關稅，同時又對中國管制芬太尼不力，兩次課中國十％關稅，這次對等關稅，台灣領到三二％的稅率，中國三四％，接著川普要各國來跟美國談判，有七五個國家願意和美國談，川普先給十％的緩衝九○天，但中國率先報復也對美國課三四％關稅，川普火大又向中國加五○％，於是中國的關稅從二○％、五四％，一下子到一○四％，川普一路加，先是到一二五％，最後是一四五％。

就像堆積木般，中國的關稅稅率一下子衝到一四五％，表面上，關稅那麼高，一定可以把中國置之於死地，但奇怪的是，川普猛力加關稅，中國深滬港股市除了七日下跌外，一直都上漲，照理說，美國祭出對等關稅，全球股市都崩跌，但是中國及香港股市卻能挺住，香港恆生指數七日大跌三○二一．五一，跌幅十三．二二％，接著連續上漲三天，恆生指數仍在兩萬點以上，上海Ａ股也在三三○○點以上，川普揮重拳，如果從股市來看，美國有大事，中國反而受傷輕微，中國被川普課了重稅，反而中國股市處變不驚，背後道理何在？

中國展開自己的內循環

不懂經濟的人，看著川普對中國開徵一○四％、一二五％，到一四五％關稅，中國恐怕只剩半條命，而川普也認為高關稅會為美國帶來龐大收益，川普認為美國的關稅收入一年可以增加六○○○億美元，其實關稅是一種武器，兩國之間貿易往來，關稅稅率到五○％以上已經形同「斷路」，所有商品貿易都會停滯，台灣在國民政府治台後，有一度關稅很高，後來大幅降低關稅，政府收到稅收反而更多，在高關稅時代很多精品都透過空服員走私，因此，高關稅不一定課到更多的稅，這次中國研究川普透徹，早有準備，當美國大棒揮來，中國展開「內循環」，大家終於理解王岐山說的「中國人吃草也可以撐一年」，美國祭出重關稅，中國展開自己的內循環，另一方面，中國禁止美國電影，拒絕Nike、Apple產品，反而讓美國增加更大壓力。

最具代表性的是在中國都有廣大市場的Nike，這次股價從一七九．一美元慘跌到五二．二六美元，而後是全球最大市值企業Apple股價從二六○．一跌到一六九．二一美元，慘跌三九．七九％，市值蒸發一．六六七兆美元，這次市場在中國的Tesla、AMD、Nvidia股價都大受影響。輝達從一五三．一三跌到八六．六二美元，市值蒸發逾四三％，AMD從二二七．三跌到七六．九八美元，股價慘跌六六．三六％。有人問川普說美股「血流成河」，川普說他沒有看見。

這場關稅大戰讓大家都把體能撐到極限，最後一定會出現變化！因為一定有人不支會先倒下來，川普一個人拍板的行徑，正在斷送美國偉大之路。例如，關稅稅率是很科學的，但川普總是一個人信口開河，一○四％、一二五％、一四五％都是川普說了算，這等於在製造美國做為全世界霸主、全世界對美國的「信賴」。

接下來，從關稅戰一定衍生到金融戰，川普一個人大喇喇，中國則是見縫插針，而這個大巨人全身都是破綻，接下來美元、美債都會面臨考驗，十日美元大跌，當天觸到一○○．七三的低點，自一戰以來，美國成為世界霸主，最重要的是美國有發鈔權，可以發行鈔票，美國人消費，透過印出來的美元流通到那些為美國做牛做馬的苦力國家，中國是代表，這些出口到美國的國家拿到美元，又拿美元去買美債，現在川普說，這些對美國有順差的國家都占美國便宜，順差必須吐出來，這麼一來，透過逆差創造的美元可能停止流動，過去美元霸權時代可能結束，反而給中國正在處心積慮推動的人民幣國際化帶來空前機會。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2348期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

推薦閱讀

台積電首次點名「5大客戶」在美量產　強調不怕競爭但補助要公平

台積電首次點名「5大客戶」在美量產　強調不怕競爭但補助要公平

晶圓代工龍頭台積電(2330)今(17)日舉行法說會，董事長魏哲家也針對美國投資首次點名客戶名稱，表示包括Apple、NVIDIA、AMD、高通、博通等五大客戶都在美國廠生產，相比起過去未直接講出客戶名，可說是一大改變。

2025-04-17 16:13
魏哲家談台積電千億美元投資　2奈米以下製程3成在美生產

魏哲家談台積電千億美元投資　2奈米以下製程3成在美生產

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對美國千億美元投資案，台積電董事長魏哲家表示，未來預計有三成2奈米以下的產能都將在亞利桑那州廠還生產，來支持美國領先客戶的需求。

2025-04-17 15:21
台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」　否認合資英特爾傳言

台積電魏哲家談關稅「未見客戶任何改變」　否認合資英特爾傳言

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，針對外界關注關稅議題及是否會和美國企業組成合資公司，台積電董事長魏哲家今日正式回應，表示目前關稅議題上，未見客戶有任何動作，至於外界傳言與 Intel等其他公司談合資，魏則回應「並未考慮和任何公司洽談進行合資」。

2025-04-17 14:44
快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元　獲利年增6成、毛利率58.8%

快訊／台積電最旺Q1！每股大賺13.94元　獲利年增6成、毛利率58.8%

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，並公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元（折合美國存託憑證每單位為 2.12 美元）。

2025-04-17 13:43
台積電Q2財測估營收季增逾1成　全年資本支出不變

台積電Q2財測估營收季增逾1成　全年資本支出不變

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行法說會，台積電也釋出第二季財測，台積電預計，第二季營收以美元計，預估落在284億至292億元之間，有望季增13%，若以美金對新台幣1比32.5元匯率計算，毛利率預計落在57％至59％之間，營利率則預計落在47％至49％之間。

2025-04-17 14:36
台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%

台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%

晶圓代工龍頭台積電（2330）舉行法說會且公布第一季財報，合併營收約新台幣8392.5億元，稅後純益約3615.6億元，每股盈餘為13.94 元，創下史上同期新高，激勵美股夜盤股價急拉逾5%。

2025-04-17 14:33
台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

美國商務部調查的全球晶圓代工龍頭台積電（2330），可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元的罰款，據外媒最新報導曝光，此案與華為新AI伺服器有關，且另有3間台廠涉入其中。

2025-04-17 12:03
H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

H20銷陸禁令輝達市值蒸發1800億美元　華爾街憂破壞性更勝預期

美國突然加緊輝達（NVIDIA）銷往中國H20晶片管制，輝達股價在16日遭遇猛烈拋售，盤中一度暴跌10%，收盤大跌6.9%，創下1月以來最大單日跌幅，市值一夜之間蒸發超1800億美元，華爾街憂心新規定是對輝達等晶片大廠掛起來禁止進人中國的牌子，破壞性恐更勝預期。

2025-04-17 11:10
智原遭外媒曝華為繞過制裁取得HBM　公司急重訊澄清

智原遭外媒曝華為繞過制裁取得HBM　公司急重訊澄清

根據外媒Semi Analysis報導，雖然華為Ascend晶片可以在中芯國際製造，但其HBM來自韓國，主要晶圓生產來自台積電，更指出華為利用ASIC廠智原來封裝HBM後再送到中國解焊，藉此來繞過禁令，但對此智原發布重訊表示，本公司一切營運皆配合法遵，與華為並無直接或間接業務往來，特此澄清說明並無謠言指稱之情事。

2025-04-17 11:50
股價愈跌「ETF高息型」配息殖利率愈香　定期定額族續扣

股價愈跌「ETF高息型」配息殖利率愈香　定期定額族續扣

四月天，全球股市經歷川普關稅血洗及暴衝大震盪，台股也從7日懸崖式崩落2086點到11日反彈收復萬九，本周在19500點盤旋，這兩周來股民身心俱疲，有人大賣有人接刀，台股ETF（國內成分股）成交逆勢爆量，尤以小股民最愛的高股息型族群為主。CTWANT記者採訪多名基金經理人建議，市場變化難測，不宜重押單一產業。

2025-04-17 10:54

讀者迴響

熱門新聞

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

快訊／00940換股檔數大縮至10檔　即起生效

滿60歲沒退休也能領！她曝勞工「隱藏版獎金」

快訊／台積電最旺Q1！　每股大賺13.94元　

川普亂流　2檔台股ETF盤中一度陷貼息窘境

50萬股息入帳！他曝「1檔ETF」波動相對低

台積電最強Q1！　ADR夜盤股價急拉漲逾5%

股票暫停交易「只能認賠？」過來人曝2原因：繼續放

魏哲家談台積電千億美元投資　2奈米以下製程3成在美生產

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366