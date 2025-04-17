反彈題材上線　選股避開關稅戰、穩中求勝

股市最怕不確定因素，川普反覆無常，即使做再多讓步也無用，今年有大機率景氣會衰退，投資上不能追高，慎選與關稅無關的股票，例如台積電廠務工程供應鏈。

圖／先探投資週刊 文／黃冠豪

「每十五分鐘就有頭條」，佛蘭克基金總裁弗蘭克（Brian Frank）如此形容現在的市場。經歷過今年四月的洗禮，投資人的經驗值絕對大大增加，四月七日看到了指數跌停，台股超過一千七百檔股票開盤即收盤，當天唯一上漲的股票，竟然是成立超過半世紀的老牌磁磚廠冠軍。在市場資金流動性不足的情況下，多檔股票連續跌停三天。然而，九日晚上川普又宣布關稅暫緩九○天，十日台股上演超過千檔股票漲停板，短短兩天，台灣加權指數便反彈了超過十％。

每十五分鐘就有頭條

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到了四月十二日，白宮釋出電子產品的關稅可以有條件式豁免，但開心不過一天，四月十四日凌晨三時川普再次發文，否認關稅豁免的消息，並宣稱未來會對半導體、藥品課徵另外的關稅。中國也不遑多讓，除了升高對美的關稅至一四五％，中國主席習近平更親自出使東南亞，被課四八％關稅的柬埔寨先向中國示好，將一八○名涉嫌詐騙的台灣人移送中國，宣示一中立場。四月十四日到越南，兩國簽署四五項合作協議，越南總書記蘇林與習同台，宣示兩國合作成果。

四月十五日，中國加碼對美國的反擊，停止向美企採購任何與飛機相關的設備與零件，事實上，中國在一八年之後，就很少採購波音的飛機，都向空中巴士買，目前剩餘的波音訂單僅剩八○架。白宮也在十六日下午宣布，對中部分關稅升級到二四五％，基本上現在可以斷定，在這麼高關稅的背景下，中美兩國的貿易往來直接停止。

在這一回合關稅戰中，美國似乎傷敵八百、自損一千，近兩周美股市值蒸發十八兆美元，先是蘋果、特斯拉受重傷，再來是輝達，輝達在十四日才宣布要在美投資五千億，隔了一天就被宣布輝達H20出口管制，輝達因此還提列五五億美元的費用，不僅輝達，近日來台灣演講的AMD執行長蘇姿丰，超微MI308晶片也被管制，兩家的股票在十六日盤後股價皆重挫七％以上。台積電也是最大的苦主，才剛剛宣布要在美加碼投資千億以上美元，台灣馬上被課徵三二％的關稅，川普不斷直指台灣搶走美國晶片生意。

中國截至今年一月握有七六○○億美元，有傳聞說北京政府已賣掉五○○億美元美債，剩下也可能全部出清，短期內給美元很大的壓力。美國國債三六兆美元，今年到期九．二兆美元，六月到期有六．五兆美元，這是川普眼前的難題，也是關稅和削減支出的原因。截至四月十六日美國十年期公債殖利率為四．三三％，三十年期為四．七九％，未來要觀察美債的變化。

匯損＋關稅衝擊企業獲利

即使做出諸多讓步，也無法換取川普政府的支持，台灣是小國，沒有力量反擊，現在的美國好像不斷霸凌弱小，而對中國，這次的殺傷力看起來沒有一八年的力道大，相較於美股大回檔，上海Ａ股、香港恆生指數今年仍在平盤上。（全文未完）

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