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中華電信加入「全球聯防」打擊跨境詐騙　2025第一季擋下35億次惡意連結

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華電信董事長簡志誠在「2025斥詐風雲論壇」指出，「科技可以做善事，也可以做惡事。中華電信要用科技做善事，全面解決詐騙問題！」（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

在詐騙手法日新月異、跨境電信詐騙猖獗的當下，國內民眾的個資與財產安全正面臨前所未有的挑戰。身為台灣電信龍頭，中華電信積極響應政府打詐政策，憑藉其深厚的技術底蘊與AI研發能量，打造從語音、簡訊、網路到社群的全方位防詐機制，展現對社會責任的堅定承諾，為全民資訊安全提供堅實保障。

中華電信身為國內電信龍頭，日前於「CYBERSEC 2025臺灣資安大會」展出AI資安解決方案，4/17亦參與《ETtoday新聞雲》主辦的「2025斥詐風雲論壇」，董事長簡志誠與技術長黃志雄皆親自出席，以企業實務與技術出發，分享內部對抗詐騙的具體作為，展現中華電信面對資安議題的高度關注與責任。

電信業責無旁貸　
簡志誠董事長：第一線就要阻止詐騙觸及民眾
中華電信董事長簡志誠在「2025斥詐風雲論壇」致詞中指出，面對詐騙猖獗的情勢，電信業應站在打詐最前線，將民眾暴露在詐騙手法之前的風險降到最低。他強調，「打詐的責任是龐大的，尤其是詐騙集團的各種科技技術一直在演進，在通訊技術這一塊要怎麼樣阻止他們，中華電信除了善用AI科技，也與全世界組織有一些具體合作。」

他提到，光是在國際詐騙電話部分，中華電信過去兩年已成功攔阻約1,078萬通，並針對國際來電設置國台語雙語警示語音，提醒民眾小心受騙。這些提醒也發揮實效，截至目前共攔阻約2,957萬通未被接聽的潛在詐騙來電。

簡志誠進一步指出，在簡訊詐騙防堵方面，近期中華電信已建立起「AI簡訊反詐平台」，針對商業簡訊與個人簡訊分別採用即時攔阻機制，迄今共攔阻52萬則商業簡訊及將近2萬則個人簡訊。他也強調，網路與社群是另一詐騙重災區。2024年中華電信藉由「守門員系列服務」系統，共攔阻高達62億次的惡意連結，然而單單今年第一季就已擋下35億次連結，顯示詐騙行為仍極為活躍。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲為全面提升打詐效率，簡志誠透露，「中華電信每個禮拜召開兩次打詐會議，早上八點開始而且由高層主持，希望由上至下都能追蹤詐騙趨勢與因應對策。」

然而，如今人們的生活與網路息息相關，無法為了反詐，而毅然決然選擇遠離網路和社群。為維持社會整體市場活絡，同時配合政府政策傳播，中華電信也協助設置「111政府專屬短碼簡訊平臺」，只要看到號碼開頭專屬短碼的簡訊，例如數位部「111」、中華電信「123」、警政署反詐騙專線「165」，就知道是「正版訊息」，不用多作懷疑。「截至目前，中華電信已發送12.5億封可信任簡訊，並與90多家企業合作，協助民眾辨別真偽，降低誤信風險！」

簡志誠也分享，中華電信積極與國際接軌，去年6月即加入GSMA Open Gateway計畫，攜手全球電信業者開發API，共同打擊跨境詐騙，並與國內金融業合作推出手機性防詐API，強化用戶資料保護。他強調，「科技可以做善事，也可以做惡事。中華電信要用科技做善事，全面解決詐騙問題。」展現企業在科技防詐上的堅定立場與投入決心。

科技打詐進入新世代　
黃志雄技術長：詐騙集團技術精進，更需強化跨界聯防的決心
在「2025斥詐風雲論壇」圓桌論壇中，中華電信技術長黃志雄以「電信業者觀點」切入，直言詐騙集團目前常見的三大技術應用方向，除了隨時更新的最新技術、深入民眾最常使用的通訊媒介如手機、LINE、簡訊等，目前較少人使用的老舊技術也容易被詐騙集團「鑽漏洞」。他強調，「詐騙集團的動機比我們更強烈，因為背後有暴利誘惑、也或許是受到生命威脅。」因此，現下的防詐策略不僅需要技術，更需要產官學的全面聯防與決心。

黃志雄指出，中華電信目前已部署的「AI電話秘書」功能，能在接聽來電6秒內判斷聲音是否為仿冒，若發現可能有AI模擬家人、長官、機構人員語音進行詐騙，透過語音模型比對能即時識別並中止通話，防堵詐騙進一步誘導。針對來自國外、具有潛在風險的號碼，如「+886 9」等，中華電信也新增語音警示，提醒民眾提高警覺的同時，也能避免攔阻到正常電話。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼「2025斥詐風雲論壇」圓桌論壇邀請中華電信技術長黃志雄、永豐銀行副總經理張瑜娉、元大證券資安長陳松春、台灣房屋副總裁周鶴鳴等四人，與主持人呂捷共同對談，除了分析詐騙集團行騙的途徑與模式，也分別交流不同產業因應的打詐方式。

▲▼2025 ETtoday斥詐風雲論壇。（圖／記者湯興漢攝）

簡訊防詐方面，黃志雄指出，個人簡訊雖無法進行內容監看，但仍可透過分析異常發送行為，再進行阻擋，例如當系統偵測到一次發送大量，如50則以上的簡訊時，就會啟動攔阻機制。至於商業簡訊及多媒體簡訊，則會由AI即時比對其文字格式與內容結構，一旦偵測出具有詐騙特徵，便會立即進行阻擋，防止詐騙訊息傳遞到用戶手機裡。

從後量子密碼到AI防詐　
中華電信技術力驚豔「CYBERSEC 2025 臺灣資安大會」
在今年甫落幕的「CYBERSEC 2025 臺灣資安大會」上，中華電信以一系列創新資安技術讓與會者眼睛一亮！面對量子運算技術帶來的挑戰，中華電信率先推出符合美國NIST標準的後量子密碼硬體加密模組，主打可有效防禦未來量子電腦可能帶來的「先竊取、後解密型攻擊」，為企業、政府機構及關鍵基礎設施提供高度防護。

同時，因應AI潮流，中華電信也積極導入AI與生成式AI技術，應用在反詐系統中。例如透過「網域守衛服務」即時監測可疑域名與攔截惡意網站，協助企業降低詐騙風險。中華電信亦響應政府與數發部的「零信任網路計畫」，推出「xTrust零信任服務」，並舉辦專題講座，分享實務導入經驗。

展會現場亦展示包括ANDs先進網路防禦系統、「資安眼」資安曝險評級服務、SOC與MDR監控服務在內的整合資安解決方案，致力為產業夥伴與民眾，打造貼合當前與未來需求的客製化資安解決方案。

關鍵字： 2025斥詐風雲論壇反詐打詐詐騙中華電信簡志誠黃志雄

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