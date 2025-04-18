星宇航空率先於神戶機場使用SAF！　攜手日本石油公司Cosmo簽MOU

▲星宇航空神戶線開航。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）今（18）日開航神戶航線，並同時宣布與日本知名石油公司Cosmo Oil Marketing Co., Ltd.簽訂合作備忘錄，成為首家於日本神戶機場使用永續航空燃油（SAF）的航空公司，預計在2025年日本世界博覽會期間，在此航線正式使用 SAF，除了與2025年大阪世博會「未來社會的設計」主題緊密結合，更象徵為2050年全球航空業淨零碳排的目標貢獻己力的決心。

星宇航空策略長劉允富表示，星宇航空致力於實踐永續航空理念，持續關注創新科技與永續發展，不僅在客貨機採購方面選用節能減碳的低油耗機型外，新機交機的飛渡航班也早已使用至少5％的SAF，未來也將逐年提升SAF使用率，希望能在全球航空業中樹立榜樣，為永續發展做出更多貢獻。

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Cosmo Oil 代表董事高山直樹指出，SAF是脫碳解決方案中的重要產品，能與擁有國際航網及高品牌價值的星宇航空合作，感到非常榮幸，未來也會持續透過此合作推進SAF在日本及亞洲市場的應用，實踐低碳社會的目標。

星宇航空表示，Cosmo Oil供應的SAF來自於日本當地首批自產永續航空燃油，將於4月起於多個日本機場開始供油；星宇航空為目前唯一計劃在神戶機場使用SAF的航空公司，本次合作的SAF，將由Cosmo關係企業「SAFFAIRE SKY ENERGY 合同會社」生產製造。

星宇航空指出，航班將使用Jet A-1與NEAT SAF混合燃油，本次星宇航空共取得20公噸的SAF，預期每添加1噸SAF可減少2.67噸二氧化碳的碳排放，此舉亦呼應2025年大阪世博會的核心目標之一「促進可持續發展」，以及「未來社會的設計」的主題，強調綠色科技、減碳與環保等議題，並提供創新技術交流平台。