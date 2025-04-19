就諦與印度男神　一起關心緬甸地震

▲ 就諦公益電影院第52場，感謝親自現身的電影《2018大洪水》男主角托維諾．湯瑪斯(中)、參與義賣的民眾、前來觀賞的僑外生、各機構社工與移工朋友們！

文．李三財 圖．戴永發

就諦公益電影院今年迎來了第52場活動，感謝林南宏老師持續贊助，讓我們擴大舉行！參加者的驚喜連連，也為印度偏鄉及緬甸受震災影響的在台僑生送上溫暖。

就諦學堂舉辦公益電影欣賞，始於十三年前邀請家扶中心的小朋友觀看《不老騎士》。我們堅信走出家門看電影，參與社交活動不只是娛樂，跨區移動也是經濟弱勢兒童的另一種體驗學習。

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跨越宗教、階級和政治 遇災難時互相扶助

活動推手瑜伽老師劉俐宜，今年初到印度偏鄉學校投入關懷，找我一起支持。她回來後推薦我舉辦電影《2018大洪水》欣賞，一位在IG有840多萬粉絲的印度明星會來台灣出席金馬影展，並願意參加就諦的公益電影，因此十天內就籌備好這場電影欣賞。由於時間緊迫，吸取歷年舉辦活動的經驗，我們包下台北市中山區的「台北光點」電影院，總有85席座位，來了84位觀眾，完全沒有浪費，男主角現身活動也給了我們莫大的鼓勵。

這是一部2023年印度馬拉雅拉姆語史詩生存劇情片，講述2018年災難性洪水摧毀了整個喀拉拉邦，並造成超過五百萬人無家可歸。該片由托維諾．湯瑪斯(Tovino Thomas)及眾多配角組成，是2023年票房最高、最受好評的印度電影之一，更獲選為代表印度競取第96屆奧斯卡金像獎的官方參賽影片，托維諾．湯瑪斯亦憑藉此片贏得著名的塞普蒂繆斯獎最佳亞洲男主角獎。

這部電影嘗試傳達許多全球關注的重要議題：氣候變遷與人性矛盾。「以人人都是英雄(Everyone Is A Hero)」表現眾人遭遇災難時，如何跨越宗教、階級和政治立場而互相扶助的面貌。

不分你我 伸出援手

參加者一致對這部電影讚譽有加，對於能親見男主角，並與之交流互動更是充滿驚喜。對筆者而言，亦是第一次遇到這麼多陌生人在會後對我表達感謝與致意。就讀台師大研究所的緬甸僑生楊惠清表示：「觀賞《2018大洪水》，是感動與感謝滿滿的時刻！在緬甸同樣面對不可抗力的天災時，那些呼救的吶喊聲、絕望的眼神、聯絡不到家人的焦急、等待救援的恐懼、喪失親人的傷痛、人類的渺小和無能為力……同時多重地湧現。災難現場也是集體最軟弱無助時，人民互相伸出援手幫助彼此的畫面逐一印入眼簾，隨之抵擋不住的是像珍珠般的眼淚不停滑落……。在台灣的自己體悟的傷痛，比起緬甸災民可能微不足道。對苦難的人伸出援手，不將自己置身事外，並且促使更多人看見，也許就是許多留台緬生的心境寫照」。

今天過後，我終於明白，一部偉大的電影，也是世界的共同語言，所具有的不朽精神，難以言喻。非常感謝出席的八十多位嘉賓，讓活動更具意義。也期待台灣社會大眾持續關注緬甸328地震的民眾，為了鼓勵在台灣的緬甸留學生，我們預計五月份為他們再辦一場專場！

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