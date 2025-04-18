關稅暫緩不見搶艙漲價！　SCFI翻黑、船公司控艙穩運價

▲美西港口。（示意圖／路透）



記者廖婕妤／台北報導

川普關稅戰影響海空運市場，原本預期暫緩90天會掀起搶艙潮，但最新一期的SCFI指數翻黑，本周下滑24.1點或1.72％至1370.58，美西運價下滑、美東僅小幅上漲，船公司轉向「控艙保價」策略讓運價穩定；航運諮詢公司德魯里（Drewry）更預測，未來5周內亞洲至北美航線將有超過5成的運力被取消，業者說明，就目前市況來看，被取消的航班約20%。

本周4大航線中，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌40美元或2.94％至1316美元；地中海線每TEU上漲17美元或0.79％至2161美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌99美元或4.49％至2103美元；美東線每FEU上漲25美元或0.77％至3251美元。

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業者表示，理論上應該會出現搶艙、爆艙、漲價潮，但這些情況都沒有發生，市場處於「出完貨、等政策、不急下單」的狀況，多數進口商、品牌商早已完成備貨，市場運力過剩，雖然紅海繞行短期吸收運力，但長期供給過剩壓力仍在，因此船公司轉向「控艙保價」策略（Blank Sailing）控制運力，讓運價穩定；目前美西運價約2100美元、美東3100美元、歐洲1800-2000美元。

業者也提到，航運諮詢公司德魯里（Drewry）在4月初的報告中指出，高額關稅下，美國貿易商對繼續從亞洲進口商品猶豫不決，導致船運量減少和更多船次被取消；今年3、4月，亞洲-北美、跨大西洋、亞洲-歐洲航線上取消的船次共有198個，遠高於2024年同期的135個，主要是因為亞洲至北美的航線取消量特別大，預測未來5周內，亞洲至北美航線將有53％的運力被取消。