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對等關稅談判　中經院長估川普內心理想稅率15%起跳

▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

文／中央社

美國對等關稅暫緩90天，不過各國與美談判正如火如荼進行中，中經院院長連賢明認為，川普政府內心的理想稅率可能15%起跳，外界不要認為台灣可以從零關稅談起，這不見得是川普想要的局面，如果台灣能談到15%，或許已是不錯結果。

川普4月2日宣布對等關稅，對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。 儘管有90天的緩衝期，台灣政府仍把握時間，希望儘早與美國政府談判，爭取對台灣具有競爭力的關稅。

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外界紛紛提出建言，包含台灣可把零關稅作為策略。 連賢明認為，美國政府最希望的結果並非零關稅，川普目的是製造業回流，如果零關稅的話，廠商就沒有必要赴美投資，這不是川普想要的，因此川普對外加稅、對內減稅，以此迫使廠商赴美投資。

連賢明進一步指出，美國減稅方案預估4年會造成高達2兆美元的赤字，換言之，他必須創造1年5000億美元左右的收入；若以美國去年3.3兆美元的進口金額來看，關稅稅率至少要拉到15%。

有鑑於此，連賢明認為，考量台灣對美順差較高，預測台灣可能關稅稅率大概在15至20%，這已經是不差的結果。 連賢明提醒，美國宣布對等關稅後，引起社會譁然，紛紛要求政府加速談判，但心態應該是「早掛號慢慢談」，因為貿易談判非常複雜，如果要馬上談出結果，唯一可能就是對美要求全面接收；另外，關稅大戰才開始，隨著大型經濟體加入關稅戰，川普政府國內壓力將持續升溫，後續發展還很難說。

關鍵字： 美中關稅戰台灣貿易川普政策連賢明美國貿易政策

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