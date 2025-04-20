川普關稅打不到　亞洲消費股避風頭成資金避風港

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國總統川普關稅措施打亂電子股靠AI飆升的軌跡，華爾街開始將投資重心轉向亞洲消費股，多名分析師認為「吃穿喝」等內需型產業沒有貨品出口至美國的問題，成為關稅戰下的資金避風港。

《彭博社》報導，高盛集團 (Goldman Sachs Group Inc.) 和摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的策略師在4月2日關稅轟炸後發布的報告中推薦了亞洲消費必需品，敦促投資者轉向防禦性投資。富達國際 (Fidelity International) 也表示，它搶購了受挫的中國消費股，押注這些公司將受益於政府刺激措施。

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MSCI亞太消費必需品指數從4月2日川普加課對等關稅以來上漲了5%，是11個行業中表現最好的，超過了大盤基準的2.5%的跌幅。中國的永輝超市和日本神戶物產股份有限公司的超市連鎖店各自上漲至少19%，而其他一些飲料和乳製品製造商也表現良好。

過去幾年，由於人工智慧熱潮推動科技股飆升，該行業一直處於低迷狀態。這突顯出，由於美中貿易緊張局勢威脅全球經濟放緩，資金從成長股轉向防禦性股票。該行業還從亞洲政府準備推出財政刺激措施以支持消費的跡象中受益。

報導指出，中國當局最近列出了48項措施，以擴大家庭在餐飲和醫療保健等方面的支出，而南韓將其補充預算計劃提高到12兆韓元 (84億美元)。