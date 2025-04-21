哈日族揪心！日圓飆「0.2346」逾3年最苦　10萬台幣少換6萬日圓

▲哈日族揪心！日圓強升，台幣換匯心裡苦。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

哈日族揪心！日圓強升，台銀今（21）日外匯牌告價直線上衝，第1盤就掛出「0.2342」直奔去年8月5日盤中高點，開盤22分鐘內再「連3跳」，一路衝破0.2343、0.2344、0.2345三價位，暫報0.2346，換算10萬台幣少換6萬日圓，為台幣換匯逾3年來最難討便宜的一天。

以10萬元台幣換日圓估算，台銀去年7月最甜價「0.2049」可以換到48萬8042日圓；但若今天上午9點22分以後才下手換日圓，10萬台幣只能換到42萬6257日圓，一來一回下少換61785日圓，相當於少吃61碗要價1千日圓的拉麵。

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受到川普關稅影響，美元、美債遭到拋售，根據《彭博》報價，美元指數在過去24小時最低曾來到98.59，為2022年1月、逾3年新低，至台北時間21日上午8點半報價仍在98.6左右，過去1年以來跌幅逾6.38%。

匯銀主管表示，今日上午日圓兌美元匯率就已來到141.29左右，日圓已是3年最強；但台幣兌美元開盤只「僅」小升2.8分至32.58，兩相比較之下台幣要換日圓更難討到便宜。

交易員也認為，日圓走升，與美元疲軟有很大的關係，國際資金本來是「借日圓、買美元」套利交易，但受到市場上對持有美元的信心不足影響，大戶怕日圓愈升愈高、美元愈貶愈兇影響套利交易，提前調節，而台幣雖然相對美元也走升，但升勢不如日圓，因此台銀日圓牌告價難有甜頭。