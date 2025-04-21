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川普關稅害的！民眾看淡股、房市　逾6成認今年GDP不保3

▲▼國泰金,國泰,國泰世華。（圖／國泰提供）

▲國泰金外觀。（圖／國泰提供）

記者巫彩蓮／台北報導

受到川普對等關稅政策衝擊影響，國泰金4月國民經濟信心調查顯示，逾 6 成民眾預估 2025 年經濟成長率不保3，民眾樂觀指數下降至-44.5，展望樂觀指數亦走弱至-41.3，同步呈現較大幅度的下滑，大額消費意願指數下降至-1.1，耐久財消費意願指數走低至-18.3，顯示民眾消費意願同步受到衝擊。在民眾看淡未來6個月房價漲幅下，買房意願下跌至-50.3，賣房意願則下降至-20.3，買賣房意願皆走弱。

川普對等關稅負面衝擊到民眾景氣現況、展望樂觀兩大指數，市場擔憂全球經濟放緩，投資人交易謹慎，國際股市短期劇烈震盪，該調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至-23.3，風險偏好指數亦走弱至3.4。

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主計總處於2025年2月26日預估台灣2025年經濟成長率3.14%，通貨膨脹率1.94%，國泰金4月國民經濟信心調查顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值下降至2.63%，有62%的民眾認為，2025年經濟成長率會低於3%，均較前期保守。

民眾對於2025年平均通膨預期值小幅上升至2.33%，有70%的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2%，相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

時事題，針對過去6個月居住地住宅的價格變化，國泰金4月國民經濟信心調查顯示，有55%的民眾認為過去6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，33%民眾則認為房價持平，即價格波動在正負3%內，僅12%民眾覺得過去半年居住地住宅價格下跌超過3%。

但是，48%的民眾預期未來6個月居住地住宅的房價漲幅超過3%，其中11%民眾預期漲幅超過10%，33%民眾預期房價持平，即價格波動在正負3%內，而有19%的民眾則認為未來半年居住地住宅價格下跌超過3%，整體而言，民眾對於未來6個月房價的看法在過去一年以來，已有轉弱的跡象。

這項調查於今年4月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13693份有效填答問卷。
 

關鍵字： 國泰金民眾信心關稅消費意願2025年

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