最猛金融股！台產擬配息2元+減資3成　每股領5元盤中勁揚8%

▲台產宣布每股現金減資3元、配息2元。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股盤中跌逾260點，上市櫃上漲家數僅約200多檔，但台產（2832）挾減資與配息利多，今（21）日盤中逆勢走揚漲逾8%，為表現最強勢的金融股。



台產18日宣布將現金減資每股擬減資3元現金，同時決議通過配發2元現金股利，減資加上股息，每位股東今年每股領5元，以今（21）日31.7元平盤價計算，不考慮現金減資，光現金股息潛在殖利率達6.3%，股價早盤上攻34.5元，漲幅逾8%，雖11點半後漲幅收斂至5%附近，在金融股中飆升幅度最大的一檔。

台產此次辦理減資額度為10.86億元，目前已發行股份總數為普通股362,200,400股，減資比率約為30%，每股資產退還股東現金3元，減資後實收資本額為25.35億元，台產指出，此次現金減資有助優化資本結構，釋放資金回饋股東，並提升整體企業經營效率，未來將持續以穩健財務政策，創造股東長期價值。

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台產訂於2025年5月29日召開股東常會，待股東常會通過減資案並完成主管機關申報生效後，將由董事長授權訂定減資基準日及換發新股基準日等相關作業。減資換發新股採無實體方式辦理，其權利義務與原股份相同；若因法令修訂、主管機關核示或客觀環境變動，影響減資比率或每股退還金額，均授權董事長全權處理修正事宜。

