搶進手搖飲市場！全家茶飲業績年增3成　統一超雙品牌攻千億商機

▲全家茶飲品牌更名「Let’s Tea」。（圖／全家提供）



記者廖婕妤／台北報導

台灣人愛喝手搖飲，看好本土茶飲千億元商機，超商也紛紛搶攻手搖飲市場，全家（5903）茶飲業績年增3成，並宣布旗下茶飲品牌更名為「Let's Tea」，此次再推出4款新品搶攻夏季手搖飲商機；統一超（2912）新鮮現萃好茶業績連3年成長，透過「CITY TEA現萃茶」及新品牌「不可思議茶BAR」雙品牌策略搶攻千億商機。

全家生鮮現做調理部部長林鴻成表示，全家自去年積極搶攻手搖飲市場，為提供消費者最佳手搖飲體驗，陸續導入封膜機設備，讓飲品封膜後撕開即飲、方便帶著走，目前已於全台逾4,000間店舖設置完成，帶動全家茶飲系列賣破千萬杯。

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林鴻成指出，觀察近年無糖茶飲漸成趨勢，且夏季消費者茶飲偏好口感清爽、無糖為主的單一原茶，今年「Let’s Tea」首波新品即以無糖輕飲為主打，從茶種選擇、萃取技術到風味，皆以凸顯無糖茶韻為研發核心，未來也將持續聚焦原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶4大產品線，開發多元新品，盼提供消費者更講究的日常飲品選擇。

另進一步觀察全家手搖飲銷售趨勢，中午用餐時段為銷售高峰，並有6成消費者會搭配茶飲與主食搭配購買，因此更推出指定鮮食搭購Let’s Tea促銷優惠，提供消費者一站購足、價格實惠的搭餐選擇，更貼近消費者日常生活型態。

7-ELEVEN自2014年起即創超商通路之先，以手搖模式提供「CITY TEA現萃茶」服務，藉由精進純茶品質、跨界多元合作策略，於3,000家門市陸續導入單杯萃茶機，主打24小時都能喝到品質穩定的好茶，成功將CITY TEA現萃茶推升億元級俱樂部，平均帶動單店類別業績成長1成。

為吸引更多年輕族群，7-ELEVEN於去年起推出「不可思議茶BAR」品牌，首次跨足手搖市場，以探索未來性茶飲品牌進行全新測試，精選綜合性菜單、特色好茶為基礎，延伸含奶系、奶霜、咀嚼感等多元型態，甚至能客製化調整冰度、糖度，提供消費者具茶攤水準的豐富選擇，傳達無法預料的驚喜飲品在裡面意象，更將延續熱銷商品複製到CITY TEA現萃茶品牌，創造差異化經營，全新品牌茶飲目前單店銷售平均逾百杯，優於預期。