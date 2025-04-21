綜所稅懶人申報福音！稅額試算線上搞定　5狀況例外

▲所得稅申報資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

5月綜所稅申報倒數計時，財政部今（21）日指出，今年網路申報系統（線上版 / 手機報稅）提供全新快速申報流程，可下載「稅額估算表」，讓大家一進報稅系統，就先知道稅額計算結果，不過有5大例外情況不適用線上下載稅額估算表的機制。

財政部指出，原則上人人都能下載「稅額估算表」，只有 5 種例外情形，由於需自行編修資料完成申報，所以不提供下載：

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▲不適用稅額估算情形。（圖／翻攝財政部臉書）

1、國稅局提供查詢 113 年度所得資料，納稅義務人、配偶及受扶養親屬全戶均無任何所得。

2、納稅義務人、配偶或受扶養親屬其中一人申請限制他人查調或將所得及扣除額資料分開提供。

3、納稅義務人或配偶於 112 年度綜所稅申報勾選分居相關欄位。

4、納稅義務人 112 年度核定有外僑配偶。

5、納稅義務人、配偶或受扶養親屬其中一人查無出生年次。

財政部指出，納稅義務人通過身分驗證登入網路申報系統後，可先下載「稅額估算表」PDF檔，快速查看國稅局提供的所得、免稅額及扣除額（不含自用住宅購屋借款利息），以及估算的稅額結果，知道自己要繳（退）多少稅。

＊若選同意：按【 開始申報 】進入快速申報流程，只需要確認納稅義務人的基本資料後，就直接進行繳（退）稅及申報上傳。

＊若不同意：也就是有編修資料的需求（例如修改扶養親屬、新增所得或扣除額等），按【編修資料 】就會進入一般申報流程。





「稅額估算表」跟「稅額試算通知書」不一樣嗎？

財政部指出，「稅額試算通知書」是由國稅局篩選符合稅額試算服務者，依 3 月下旬蒐集的所得及扣除額資料並採用標準扣除額試算，於 4月25日掛號寄出。

而網路申報系統所提供下載的「稅額估算表」，則是以最新資料並採最有利的標準或列舉扣除額 估算，適用對象更廣、資料更完整、報稅更有利！

另外，報稅系統（https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1）將在4月28日（星期一）上午8點至6月30日晚上11點59分開啟，正式上傳時間則是從5月1日凌晨零點開始至6月30日晚上11點59分止。