又在報牌？川普喊「黃金法則」制定規則　國際金價突破3397美元

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

受到美國總統川普介入聯準會（Fed）、美中關係緊張等消息影響，美元走弱，國際金價持續飆高。截至21日晚間6時18分，國際現貨黃金已來到每盎司3397美元，再刷黃金價格新高。

川普21日接連在個人社群平台發文表示，「談判與成功的黃金法則：誰擁有黃金，誰制定規則」、「批評關稅的商人在商業上糟糕，但在政治上更是糟糕透了。他們不理解或沒有意識到，我是美國資本主義有史以來最偉大的朋友」。

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川普的「黃金法則」PO出後，國際黃金現貨立刻飆漲，先創新高、突破3378美元，於21日晚間又再次突破，來到3397美元，單日成長近70%。

針對黃金價格屢創新高，台銀貴金屬部門引用美國銀行(Bank of America)針對基金經理人調查指出，49%經理人看多黃金或是認為做多黃金是目前市場上最擁擠的交易，相較看多美股七巨頭的經理人則為24%。

報告中指出，資產管理公司Sprott資深管理合夥人Ryan McIntyre認為這代表對美國信心正在動搖，黃金的新高象徵對美國資產偏好在轉變，人們正在尋求多元化。另42%基金經理人預計黃金將是2025年最佳資產，高於3月份的23%。