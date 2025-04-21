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雙月食品社插旗新加坡開出旗艦店　半年內海外已展3店

▲雙月食品社新加坡旗艦店。（圖／雙月食品社提供）

▲雙月食品社新加坡旗艦店。（圖／雙月食品社提供）

記者廖婕妤／台北報導

連續7年榮獲米其林必比登推薦的養生食補品牌「雙月食品社」自去年起跨足海外市場，首站插旗新加坡，並於20日在新加坡怡豐城（Vivo City）開出旗艦店，短短半年內就已在海外開出3間店。

雙月食品社社長賴永晟表示，雙月目前在台灣有13間店，新加坡則有3家分店，首間海外分店位於烏節路義安城（Ngee Ann City）的大葉高島屋，第二間店落腳裕廊東商圈核心JEM廣場，第三家就是新開幕位於地標級商場怡豐城、也是雙月目前最大規模的海外旗艦店。

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賴永晟強調，他全程緊盯新加坡旗艦店從規劃、設計、裝潢到開幕的過程，多次現場坐鎮，不是要開多少店，而是希望讓世界認識台灣這碗用心的湯，希望傳遞台灣家庭飲食中，那種照顧家人、滋養身心的精神。

賴永晟指出，無論是新加坡、或目前正在洽談中的其他東南亞國家或日本市場，雙月都採取與跨國集團策略合作的模式，不僅確保在地經營的效率與品質，也能以文化交流的姿態，讓台灣味成為世界餐桌上的重要一席。

此次在新加坡的推廣，由雙月與東南亞知名集團攜手合作，透過跨國協力的方式，將最具代表性的台灣美食文化輸出國際，讓更多人不只是喝到一碗湯，更感受到台灣家庭文化中，那份日常而深刻的溫暖。

此外，雙月近期也與華航（2610）合作推出機上餐，獨家研發適合機上環境的中式湯麵及餐點，讓旅客在高空中也能感受到來自家人親手煲煮的溫暖；4月起豪華商務艙／商務艙推出精緻湯麵套餐，於台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供；經濟艙推出飯類餐點，台灣出發飛往日本的航線 （沖繩、石垣島及鹿兒島除外）都能享用。

關鍵字： 雙月食品社台灣味海外市場養生食補新加坡

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