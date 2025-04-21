減緩川普關稅衝擊　經濟部備妥4大因應措施、放寬申請條件

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

因應川普關稅政策衝擊，經濟部今（21）日公布針對金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場等3大面向提供4項措施，並放寬申請條件，包含外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、研發轉型補助及爭取海外訂單等，投入總經費410億元。

經濟部說明，在金融支持面向，對於外銷貸款優惠保證和中小微企業貸款加碼的申請資格也進行放寬，只要今年一定期間的營收相較去年同期、去年下半年月平均、或今年1至2月平均衰退達10％，皆可申請。

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外銷貸款優惠保證加碼60億元，針對受美國關稅影響出進口廠商提供協助，中小微企業保證額度每家6,000萬元、保證成數9.5成並加碼減免保證手續費最長2年；非中小微企業保證額度每家1億元、保證成數8~9成，以金融支持產業外銷。

中小微企業多元發展貸款加碼50億元，提供直接或間接受美國關稅影響中小微企業，利率最高2.22％、額度最高3,500萬元貸款，貸款250萬元內提供每家業者1.5％利率減碼，為期6個月，且提供最低9成信用保證，貸款100萬元內保證成數一律10成。

另在提升產業競爭力面向，加碼200億元，針對受美國關稅影響的製造業提供研發轉型補助，如遭客戶取消或展延訂單、要求吸收關稅費用或貨品遭客戶退運的製造業者皆可提出申請，以開發具雙軸轉型、技術加值、行銷布局及跨域整合等高值化、差異化新產品，切入重要供應鏈或利基市場，布局多元市場，並透過法人能量協助業者技術升級，以維繫產業競爭力；個案補助（限中小企業可申請）每家最高補助500萬元，產業聯盟最高4,000萬元。

在開拓多元市場面向，加碼100億元，提供受美國關稅政策影響出進口廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，聯合申請補助最高2,000萬元，補助標的包含新設展示中心、服務維修中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等，協助企業布局全球。

為加速協助受影響產業因應，經濟部提供免付費諮詢專線0800-056-476，政府並設立網頁專區供業者查詢運用。