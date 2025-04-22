台積電效應持續推升九州房產　熊本迎來黃金投資期

▲台積電熊本廠。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

隨著台積電（TSMC）熊本廠的設立，不僅讓當地半導體產業蓬勃發展，更帶動整個九州地區的經濟與不動產市場起飛。看準這波投資熱潮，日本不動產專家「衛富達」母公司——WealthPark RealEstate Technologies（簡稱WealthPark RET）正式宣佈於熊本設立營業據點，擴大對台灣投資人的服務範圍。

不少人對投資日本房地產心動，卻又擔心語言不通、管理困難、稅務複雜等問題。為了解決這些痛點，WealthPark RET早在2022年就於台灣設立子公司「衛富達股份有限公司」。如今配合台積電效應發酵，衛富達熊本新據點已正式上線，提供包括物件尋找、公司設立、簽證辦理、稅務諮詢等一條龍服務，協助投資人和半導體從業人員輕鬆拓展日本事業。

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衛富達結合母公司技術優勢，打造專屬App「Wealth Park」，成為海外房產管理的得力助手。透過該款App，投資人不論身在世界哪個角落，都能即時查看物件狀態、收支報表、管理進度等資訊，簡單操作、資訊透明。

聚焦台灣市場，打造專屬於台灣投資人的服務平台衛富達表示，未來將與熊本營業團隊緊密合作，持續深化對台灣投資人的在地化服務，打造無語言隔閡、最貼近需求的日本不動產投資平台。

▲熊本分公司團隊合照，右二為衛富達股份有限公司代表董事社長冨康達矢。（圖／記者白珈陽翻攝）