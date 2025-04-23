台股漲670點金融股多走揚　3官股金控漲不動

▲兆豐金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普鬆口認為對中國大陸關稅太高，並透露可望下降，美股4大指數勁揚，激勵今（23）日台股盤中大漲逾670點，重返19400點大關，金融類股指數漲逾1%，來到1940點之上，惟金控股當中具官股色彩兆豐金（2886）、合庫金（5880）、華南金（2880）等3檔個股，都是在平盤以下開出，對較大盤強勁反彈，股價表現相形平淡。

兆豐金昨（22）日公告董事會決議，擬配發每股1.6元現金股利，以兆豐金去年每股稅後純益（EPS）2.35元，盈餘分配率逼近7成，以今日37.7元平盤價計算，現金殖利率約4.24%，對於股利消息，今日兆豐金早盤以37.6元開出，最低來到37.55元。

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同樣具有官股色彩合庫金也是在23.9元平盤附近游走，華南金則是在26.9元震盪整理。

觀察前波台股重挫時，財政部泛官股挺身而出成為率先抗跌的要角，今日台股大漲，3檔官股金控盤中一度翻黑，開盤1小時即使回到平盤之上，漲幅皆不到0.5%，與民營金控中信金（2891）、凱基金（2883）迎來逾2%漲幅、台新金（2887）、新光金（2888）有1%以上漲幅相較，明顯弱勢。